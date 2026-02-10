Incendios en Pocito: acusan a dos personas de provocar el fuego que arrasó casas, animales y cultivos

Hasta imágenes satelitales de Google Maps dejan constancia de los graves daños que provocó el siniestro ocurrido en Pocito el 4 de octubre de 2025. Varios vecinos que viven por calle 14, entre Ruta 40 y Alfonso XIII, resultaron perjudicados: plantaciones, casas, cabras y hasta mascotas se perdieron. Las llamas arrasaron con todo y, sin exagerar, se vivió una escena apocalíptica.

Con el correr de los días, una pericia de Bomberos aportó un dato revelador: el incendio había sido intencional, es decir, que alguien lo inició. El fiscal Alejandro Mattar y las ayudantes fiscales Roxana Riveros y Andrea Faraudo, de la UFI Genérica , investigaron a fondo para determinar quién o quiénes habían sido los responsables.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 07.50.32 Juez Maximiliano Eugenio Barbera.

Con la recopilación de testimonios, se llegó al dato de dos personas sospechosas: Víctor Menéndez y Sergio Trigo. El Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de formalización realizada este lunes, expresó que, con diferentes elementos de convicción, se llegó a la conclusión de que Menéndez habría ordenado a Trigo iniciar las llamas.

Esa jornada del 4 de octubre hubo inclemencias climáticas que hicieron que el fuego se propagara por casi 4 kilómetros. Las llamas se iniciaron en la tarde de ese sábado y las diferentes dotaciones de Bomberos recién pudieron sofocarlas en la madrugada del domingo.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 07.50.31 (1) Sentado solo (adelante), el imputado Trigo. Atrás, de izquierda a derecha, Andrea Faraudo, Roxana Riveros y Alejandro Mattar de UFI Genérica. Al fondo uno de los damnificados y su abogado.

Aquí, la imagen de Google Maps muestra exactamente la mancha negra que dejó el incendio:

Durante todo ese período solo se registraron desastres: pérdida de plantaciones, casas, rebaños de cabras y viviendas. Una de esas familias que lo perdió todo fue querellante en la causa. Su abogado manifestó: “Ellos, los imputados, vienen haciendo este tipo de incendios”, y explicó que los vecinos ya los han visto iniciando otros focos. Sobre sus clientes dijo: “Lo único que hicieron mis clientes fue salvar su vida y perdieron todo lo que tenían de valor”. En este caso, la familia perdió sus mascotas y su casa quedó consumida.

La ayudante fiscal Andrea Faraudo expresó que una vecina salió de milagro de su casa, ya que el cerco perimetral estaba prendido fuego y por un pequeño espacio pudo salir con su familia y mascotas, a bordo de un auto.

Los abogados defensores de los acusados, entre ellos el doctor José Manuel Beltrán, expresaron que sus clientes no fueron parte de este hecho ocurrido el 4 de octubre. Los letrados coincidieron en que tanto Menéndez como Trigo no estuvieron en ese lugar y que lo comprobarán con pruebas.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 07.50.31 Defensores de los imputados.

El magistrado Maximiliano Eugenio Barbera finalmente resolvió imputar a ambos sujetos por el grave delito de incendio doloso y les dictó la libertad con ciertas medidas coercitivas morigeradas.