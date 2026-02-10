Tras la mediación de la jueza Tettamanti, qué camino recorrerá la demanda de Lima a Vallejos

Luego de haber sido demandado por Marcelo Lima por daños y perjuicios , el empresario Sergio Vallejos recusó al juez de la causa , Luis César Arancibia , y el expediente pasó en manos del Juzgado Contencioso Administrativo , a cargo de Adriana Tettamanti , quien intervendrá en la disputa judicial. Como la parte actora no prestó oposición, será ella quien entienda en el caso que generó revuelo a principios de diciembre.

Por daños y perjuicios Marcelo Lima demandó a Sergio Vallejos y el empresario salió al cruce: "Es una actitud amenazante, pero no le tengo miedo"

En ese contexto, fuentes del caso revelaron cuál sería el camino de la demanda que impulsó el miembro de la Corte de Justicia , cuyo “buen nombre y honor” dijo verse afectado por el pedido de juicio político que encabezó el dirigente libertario, en 2024. Es por ese motivo que reclamó $60 millones a modo de resarcimiento.

Con la figura del árbitro definida, puesto que sólo una causa de fuerza mayor removería a la jueza, el juicio ordinario comienza el proceso que suele ser el más extenso por los plazos que habitualmente se manejan y la cantidad de incidentes que se admiten, según comentaron las fuentes.

A partir de ahora, se espera que Tettamanti fije una audiencia inicial, la que se llevará adelante por Zoom y en la que las partes, actora y demandado, tomarán participación. Se trata de la conciliación, una etapa obligatoria en la que todo podría resolverse dejando el litigio de lado.

Si la conciliación fracasa, entonces continuará la puja con la depuración de las pruebas ofrecidas por unos y otros. El magistrado que participa, en este caso la titular del Contencioso Administrativo -que ha sabido tratar temas calientes como la expropiación de La Superiora y la eliminación de las PASO-, definirá qué pruebas serán producidas y cuáles no.

Las fuentes que remarcaron lo extenso que puede llegar a ser el juicio manifestaron que, una vez que se definan los elementos que serán tenidos en cuenta para la valoración de la jueza, se establecerá la fecha para la audiencia final que culminará con un dictamen.

Llegado ese momento, los testigos que las partes promovieron declararán y todas las pruebas presentadas entrarán a consideración de Tettamanti, lo mismo que los alegatos de Lima y Vallejos. Una vez que las posturas se hayan expresado, se estima que se pronunciará la sentencia, ya sea a favor del demandante o bien, a favor del demandado.

La acción judicial que impulsó Lima se radicó en principio en el Tercer Juzgado Civil y en ella sostenía que el excandidato a gobernador habría dañado su imagen mediante presentaciones que contenían hechos falsos, además de declaraciones públicas reiteradas.

La demanda que fue esgrimida por el abogado Marcelo Miranda Marini tuvo lugar en diciembre del año pasado y, de inmediato, contó con la contestación -en los medios- del empresario textil. Vallejos vinculó la presentación a una forma de presión institucional por parte del miembro de la máxima autoridad judicial y se tomó toda la feria judicial para responder la demanda, a través de su abogado José Becerra.

El pleito judicial tuvo origen en dos pedidos de juicio político contra Lima y otros dos ministros de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur. Los jurys que pretendía llevar adelante tenían su razón de ser en el fallo que los cortistas emitieron en la causa de expropiación de la ex bodega La Superiora.

La Sala Acusadora de la Cámara de Diputados desestimó las denuncias al no encontrar elementos que permitieran avanzar y calificó como incomprobables las afirmaciones del empresario sobre la supuesta contradicción del fallo con la jurisprudencia vigente. Más tarde, Vallejos presentó sucesivas ampliaciones y un nuevo pedido de jury centrado exclusivamente en Lima, alegando una incompatibilidad por su matrícula de escribano; algo que también fue descartado por la Legislatura.