martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Daños y perjuicios

Tras la mediación de la jueza Tettamanti, qué camino recorrerá la demanda de Lima a Vallejos

La presentación que hizo el empresario prosperó y la causa pasó a manos del Juzgado Contencioso Administrativo. Ahora, fuentes del caso revelaron qué sigue en la disputa judicial entre el cortista y el dirigente liberal.

Por Luz Ochoa
10

Luego de haber sido demandado por Marcelo Lima por daños y perjuicios, el empresario Sergio Vallejos recusó al juez de la causa, Luis César Arancibia, y el expediente pasó en manos del Juzgado Contencioso Administrativo, a cargo de Adriana Tettamanti, quien intervendrá en la disputa judicial. Como la parte actora no prestó oposición, será ella quien entienda en el caso que generó revuelo a principios de diciembre.

Lee además
marcelo lima demando a sergio vallejos y el empresario salio al cruce: es una actitud amenazante, pero no le tengo miedo
Por daños y perjuicios

Marcelo Lima demandó a Sergio Vallejos y el empresario salió al cruce: "Es una actitud amenazante, pero no le tengo miedo"
tras ser demandado por lima, vallejos aludio a temas politicos y recuso al juez de la causa
Disputa judicial

Tras ser demandado por Lima, Vallejos aludió a temas políticos y recusó al juez de la causa

En ese contexto, fuentes del caso revelaron cuál sería el camino de la demanda que impulsó el miembro de la Corte de Justicia, cuyo “buen nombre y honor” dijo verse afectado por el pedido de juicio político que encabezó el dirigente libertario, en 2024. Es por ese motivo que reclamó $60 millones a modo de resarcimiento.

Con la figura del árbitro definida, puesto que sólo una causa de fuerza mayor removería a la jueza, el juicio ordinario comienza el proceso que suele ser el más extenso por los plazos que habitualmente se manejan y la cantidad de incidentes que se admiten, según comentaron las fuentes.

A partir de ahora, se espera que Tettamanti fije una audiencia inicial, la que se llevará adelante por Zoom y en la que las partes, actora y demandado, tomarán participación. Se trata de la conciliación, una etapa obligatoria en la que todo podría resolverse dejando el litigio de lado.

Si la conciliación fracasa, entonces continuará la puja con la depuración de las pruebas ofrecidas por unos y otros. El magistrado que participa, en este caso la titular del Contencioso Administrativo -que ha sabido tratar temas calientes como la expropiación de La Superiora y la eliminación de las PASO-, definirá qué pruebas serán producidas y cuáles no.

Las fuentes que remarcaron lo extenso que puede llegar a ser el juicio manifestaron que, una vez que se definan los elementos que serán tenidos en cuenta para la valoración de la jueza, se establecerá la fecha para la audiencia final que culminará con un dictamen.

Llegado ese momento, los testigos que las partes promovieron declararán y todas las pruebas presentadas entrarán a consideración de Tettamanti, lo mismo que los alegatos de Lima y Vallejos. Una vez que las posturas se hayan expresado, se estima que se pronunciará la sentencia, ya sea a favor del demandante o bien, a favor del demandado.

La acción judicial que impulsó Lima se radicó en principio en el Tercer Juzgado Civil y en ella sostenía que el excandidato a gobernador habría dañado su imagen mediante presentaciones que contenían hechos falsos, además de declaraciones públicas reiteradas.

La demanda que fue esgrimida por el abogado Marcelo Miranda Marini tuvo lugar en diciembre del año pasado y, de inmediato, contó con la contestación -en los medios- del empresario textil. Vallejos vinculó la presentación a una forma de presión institucional por parte del miembro de la máxima autoridad judicial y se tomó toda la feria judicial para responder la demanda, a través de su abogado José Becerra.

El pleito judicial tuvo origen en dos pedidos de juicio político contra Lima y otros dos ministros de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur. Los jurys que pretendía llevar adelante tenían su razón de ser en el fallo que los cortistas emitieron en la causa de expropiación de la ex bodega La Superiora.

La Sala Acusadora de la Cámara de Diputados desestimó las denuncias al no encontrar elementos que permitieran avanzar y calificó como incomprobables las afirmaciones del empresario sobre la supuesta contradicción del fallo con la jurisprudencia vigente. Más tarde, Vallejos presentó sucesivas ampliaciones y un nuevo pedido de jury centrado exclusivamente en Lima, alegando una incompatibilidad por su matrícula de escribano; algo que también fue descartado por la Legislatura.

Seguí leyendo

¿Qué negoció Patricia Bullrich con aliados por los votos para aprobar la reforma laboral?

Inflación: Caputo habló de "reacomodamiento de precios relativos"

Mirá qué diputado conducirá la comisión de Trabajo, en tiempos de reforma laboral

Se agrava la situación con la policía en Rosario: corte de calles y sirenazo

José Peluc fue designado presidente de la Comisión de Recursos Naturales de Diputados de la Nación

Juliana Santillán, al frente de Relaciones Exteriores de Diputados

El gobierno frenó el paro de transporte con la conciliación obligatoria

ATE cuestiona al gobierno, que echa estatales, pero contrata asesores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la discusion de la reforma laboral, desde la optica sanjuanina video
Tiempo debate

La discusión de la reforma laboral, desde la óptica sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Esta es la imagen captada del incendio anterior.
Ataque incendiario

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Una comerciante acusó a un empleado de estafarla y quedarse con $10.000.000 de las ventas

Por Redacción Tiempo de San Juan
La residencia de una familia de gitanos ardió en llamas en Rawson
En Villa Italia

La residencia de una familia de gitanos ardió en llamas en Rawson

San Valentín promete en San Juan.
Precios y tendencias

Restaurantes sanjuaninos, ilusionados con un San Valentín que promete reactivar el consumo

Tras la mediación de la jueza Tettamanti, qué camino recorrerá la demanda de Lima a Vallejos
Daños y perjuicios

Tras la mediación de la jueza Tettamanti, qué camino recorrerá la demanda de Lima a Vallejos

Veladero lleva adelante trabajos en la fase 8 del valle de lixiviación. Ahora pidió un RIGI para ampliar su capacidad de producción. 
Balance 2025

Veladero cerró un año récord: superó las metas de producción