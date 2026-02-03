Tras ser demandado por Lima, Vallejos aludió a temas políticos y recusó al juez de la causa

Luego de que el miembro de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima , demandara civilmente Sergio Vallejos por daños y perjuicios por impulsar un jury en su contra, el empresario respondió la acción y recusó al juez de la causa con el argumento de que se trata de un subordinado del demandante.

A Tiempo de San Juan, el dirigente liberal le explicó que las garantías constitucionales no están dadas, puesto que no existiría igualdad ante la ley. Como ya lo había manifestado anteriormente, indicó que la balanza entre uno y otro no está equilibrada y que la maniobra del cortista se ofrece como una forma de adoctrinamiento.

“Lo difícil de entender es que la persona que a mí me tiene que juzgar es un juez, es decir, es un subordinado de él. En un sistema republicano de gobierno, tan golpeado como el nuestro, no se garantiza el principio básico de cualquier democracia que debería ser la igualdad ante la ley de sus ciudadanos”, sostuvo.

Tras la demanda interpuesta por Lima, fue el titular del Tercer Juzgado Civil, Luis César Arancibia, quien entendió en el caso y quien recibió la presentación de Vallejos en el primer día hábil después de la feria judicial.

Como los argumentos del demandado refieren a la jerarquía dentro del Poder Judicial, se estima que la estrategia del excandidato a gobernador sea la de recusar a cuanto magistrado tome contacto con la causa, si es que su pedido de apartar al juez prospera. En ese marco, su abogado José Becerra intentará lograr el cometido.

Para el empresario, resulta complejo encontrar justicia en la provincia y por tanto buscará la manera de trascender los fueros y alcanzar el ámbito federal. “Yo creo que no podríamos buscar justicia acá en San Juan, sobre todo por una casta judicial que maneja esto”, aseguró.

En ese sentido, continuó: “No quiero echar a todos los jueces en la misma bolsa y ser agresivo, porque seguramente hay jueces probos, honorables, imparciales. Pero es cierto también que muchos jueces como Arancibia o Lima, que están ahí por un claro apoyo político. Lima nunca litigó como abogado, era escribano y ahora integrante de la Corte”.

Si bien en la contestación de Vallejo no hay una referencia particular hacia el juez Arancibia, fuentes allegadas al caso deslizaron que tendría una relación familiar con la familia Gioja. No obstante, en la respuesta a la demanda no dice nada.

"El poder político va poniendo gente en la justicia y deja de ser el Poder Judicial un poder autárquico", remarcó y agregó: "Siempre está viciado por su contacto permanente con el Poder Ejecutivo, sumado al Poder Legislativo pintado que tenemos".

La disputa judicial nació en los pedidos de juicio político que hizo Vallejos contra Lima,pero también contra Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur. Acorde la demanda, habría afectado su “buen nombre y honor” mediante presentaciones que contenían hechos falsos, además de declaraciones públicas reiteradas.