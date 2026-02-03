En San Juan, de socavones a asfalto levantado, qué rutas quedaron más destruidas tras las tormentas

Las recientes tormentas que azotaron diversos puntos de San Juan dejaron un panorama complejo para la infraestructura vial, con daños que van desde el socavón de calzadas hasta el levantamiento de carpetas asfálticas. Omar Lucero , director de Vialidad Provincial , explicó que se trata de "eventos climáticos excepcionales que no tienen una recurrencia establecida", lo que demandó un despliegue constante de maquinaria y personal en casi todos los departamentos. Según el funcionario, aunque la situación es complicada, la repartición cuenta con una guardia permanente que interviene con equipos cada fin de semana para mitigar los efectos del clima.

Entre los puntos más críticos identificados se encuentra la Ruta 510, en Valle Fértil, la cual vincula la Ruta 141 con la 150. Lucero señaló, en diálogo con Canal 13 San Juan, que esta vía sufrió una afectación directa en su superficie, ya que "en algunos sectores ha producido levantamiento de la carpeta, rotura que con el tiempo se verá de cómo repararla con un trabajo concretamente".

Esta situación se suma a lo ocurrido en la Ruta 436, que se dirige hacia el Alto del Colorado en Iglesia, donde las crecientes del pasado miércoles y jueves se llevaron una parte del camino. En este caso, la respuesta fue inmediata para restablecer el tránsito mediante rellenos estructurales, aunque el funcionario aclaró que "el asfalto nunca va a poder ser inmediato, pero por lo menos se hace el relleno del paquete estructural para permitir la circulación por la ruta original".

image

Otras zonas que presentaron complicaciones significativas incluyen el camino hacia la localidad de Huaco, en Jáchal, que resultó muy afectado por las lluvias aunque actualmente se encuentra transitable gracias a las intervenciones realizadas. Asimismo, se reportaron problemas en caminos nacionales, como la Ruta 141, en el tramo que une Caucete con Marayes, y en ciertos sectores de túneles de la Ruta 150. Sobre estos puntos, Lucero destacó que existe un convenio de colaboración recíproca firmado en 2024 con Vialidad Nacional, lo que permite el apoyo mutuo en tareas de mantenimiento y apertura de caminos clave, como el de Agua Negra hacia Chile.

A pesar de la magnitud de los daños en la carpeta asfáltica de zonas como Valle Fértil, la meta oficial es asegurar que ninguna comunidad quede aislada. Lucero remarcó que, si bien en ocasiones el trabajo realizado por la mañana se veía afectado por nuevas tormentas durante la noche, la estrategia se mantiene firme: "tenemos equipos permanentes restableciendo el tránsito solamente". Así, Vialidad Provincial está en alerta ante posibles nuevos pedidos de colaboración. Aseguró que "no debería haber motivo para, si nos piden la colaboración, intervenir" en las rutas que así lo requieran.

image

Acuerdo entre vialidades

El convenio de colaboración recíproca, firmado en el año 2024, tiene un impacto directo en la capacidad operativa de ambas reparticiones, permitiendo que Vialidad Provincial y Vialidad Nacional se den apoyo mutuo para el mantenimiento de la red vial. Este acuerdo marco facilita que la provincia intervenga en rutas de jurisdicción nacional cuando la situación lo requiere, con la idea de que los recursos técnicos y humanos se utilicen de manera más eficiente frente a emergencias. Se dio en la gestión de Marcelo Orrego por la necesidad que generó la falta de financiamiento para obra pública por parte de la gestión de Javier Milei.

Uno de los ejes de este acuerdo es la participación de Vialidad Provincial en la apertura y mantenimiento del camino a Chile por Agua Negra, que es una ruta de carácter internacional y nacional. La provincia continúa participando activamente en estas tareas bajo el amparo del convenio.

Por otro lado, ante problemas detectados en rutas nacionales, como los ocurridos recientemente en la Ruta 141 (tramo Caucete-Marayes) o en sectores de túneles de la Ruta 150, el convenio establece la posibilidad de diálogo y colaboración entre las reparticiones. Según Lucero, la colaboración agiliza la respuesta ante daños por crecientes.