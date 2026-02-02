Caja de Acción Social: un boom de remates de movilidades oficiales en San Juan

Durante el año 2025 , la Caja de Acción Social, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia de San Juan, llevó adelante remates de vehículos pertenecientes a distintos organismos gubernamentales y municipales, consolidando esta herramienta como un mecanismo eficiente de administración de bienes del Estado.

Las subastas realizadas se caracterizaron por una amplia y sostenida participación de los sanjuaninos, quienes acompañaron cada convocatoria con un alto nivel de interés y asistencia, fortaleciendo la transparencia y legitimidad de este tipo de procedimientos públicos.

Como resultado de esta operatoria, durante 2025 se alcanzó una recaudación total de más de $330 millones, fondos que fueron destinados a beneficiar directamente a las instituciones involucradas, permitiéndoles renovar maquinarias y unidades del parque automotor, y mejorar así su capacidad operativa y de prestación de servicios.

De manera complementaria, los remates representaron una oportunidad concreta para la comunidad, ya que posibilitaron el acceso a vehículos y unidades a precios más accesibles, generando un impacto positivo tanto en el ámbito institucional como en el social.

Desde enero de 2024 hasta la fecha, este sistema de remates registró un incremento estimado del 475%, reflejo de un proceso de fortalecimiento organizativo, una mayor confianza ciudadana y una creciente adhesión a este tipo de instancias públicas.