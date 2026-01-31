sábado 31 de enero 2026

¿Se pierde una tradición? Hay menos venta de melones en los puentes del Gran San Juan y cuáles son las ofertas

El temporal alteró la producción en zonas clave como Sarmiento y complicó la llegada de la fruta a las calles de Capital y alrededores. Con menos puestos y menor demanda, la venta callejera enfrenta un verano distinto al de temporadas anteriores.

Por David Cortez Vega
Enero vuelve a traer a los melones a los puentes del Gran San Juan, pero algo cambió. En históricos puntos donde abundaban camionetas y puestos con carteles de ofertas, hoy hay menos vendedores, menos movimiento y la sensación de que la tradición sigue viva, pero ya no tiene el mismo impulso de otros veranos.

En los alrededores del puente de Abraham Tapia y Ruta 40, Micaela Vega es una de las pocas que resisten. Entre cajas prolijamente ordenadas y frutas seleccionadas, explica que este año la oferta es más limitada. “Los melones están en $4.000 la unidad y dos por $7.000. Los amarillos, que suelen ser un poco más caros, están en $5.000 y dos por $8.000”, cuenta. La mercadería llega desde Media Agua, contó.

Según relata, la estrategia es clara: menos cantidad, pero mejor calidad. “No estamos trayendo mucho descarte, estamos trabajando con mercadería buena, como se ve”, asegura. Y resume una lógica que se repite entre los puesteros: “Mientras haya buena mercadería, se vende”.

Sobre el impacto del clima, Vega descarta daños directos en su producción: "Había llovido bastante, pero no ha perjudicado nada, está hermosa la mercadería".

En tramos de Avenida Circunvalación y calle Nuche todavía se observan puestos de melones, pero ya no con la misma presencia de años anteriores. En varios sectores de la autopista, las camionetas que solían formar una fila de venta directa prácticamente desaparecieron, según la recorrida realizada por este diario.

Los precios se mantienen en torno a los $4.000 por unidad, pero la demanda muestra señales de caída. “En todo el día vendí tres melones”, confesó un puestero al caer la tarde, reflejando una realidad que se repite entre quienes todavía apuestan por la venta en la calle.

image

Sarmiento, afectado por los temporales

Detrás de los puestos callejeros hay una cadena productiva que tiene en Sarmiento a su principal protagonista. Desde allí salen gran parte de los melones que llegan a los puentes y rutas del país.

Durante los últimos días de 2025, el granizo afectó drásticamente al departamento sureño. Sin embargo, los primeros relevamientos oficiales indicaron que no se registraron daños de gravedad en los cultivos. A fines del año pasado, y tras el temporal, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación lanzó un plan de asistencia económica para los productores que hayan sufrido pérdidas.

image

Con respecto a las inclemencias climáticas, los propios vendedores admiten que los temporales de las últimas semanas redujeron la oferta y complicaron la logística de la producción y comercialización.

