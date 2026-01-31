sábado 31 de enero 2026

Asistencia

Fuerte impacto del granizo en cultivos de Médano de Oro y 9 de Julio

Productores y autoridades reportaron pérdidas severas en cultivos de vid y tomate, especialmente en la zona de Médano de Oro, mientras continúan los relevamientos en diferentes departamentos.

Las tormentas con caída de granizo registradas en las últimas horas provocaron daños en cultivos de distintos departamentos de San Juan, con especial impacto en plantaciones de vid y tomate en la zona de Médano de Oro y en 9 de Julio, según relataron productores sanjuaninos a Tiempo de San Juan.

De acuerdo a los testimonios recogidos, en Médano de Oro se registraron pérdidas casi totales en plantaciones de vid. Además, productores señalaron que dos fincas con tomate perdieron la totalidad de la producción, en zonas de El Médano, calle 9 y La Rinconada. En tanto, en Pocito y 9 de Julio los daños fueron estimados en alrededor del 25%.

Por su parte, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, indicó a Tiempo de San Juan que se reportaron daños a cultivos en Pocito y en la zona de La Puntilla, en Caucete, y que en 9 de Julio el impacto fue menor. Además, confirmó que la situación fue grave en la zona del Médano de Oro, en Rawson, afectando áreas de chacras. Entre las plantaciones afectadas hay tomates, vid, melones, berenjenas, etcétera.

Cabe recordar que, a principios de enero, el Gobierno de San Juan activó los protocolos de ayuda para productores afectados por granizo. En ese marco, desde el Ministerio de Producción, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través de la Dirección de Contingencias y Registro de Productores, se comunicó que los productores cuyos cultivos hayan sido dañados deben realizar la denuncia correspondiente para acceder al programa de asistencia vigente.

El trámite debe realizarse de manera presencial y obligatoria, dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores al siniestro, ante la Dirección de Contingencias y Registro de Productores. Para ello, es necesario contar con el Registro Único de Productor Agropecuario (RUPA) actualizado.

