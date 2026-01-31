Entre cortes de luz y de agua, 9 de Julio fue uno de los departamentos más afectados por el temporal

El departamento 9 de Julio fue uno de los más castigados por el fuerte temporal que se desató el viernes por la noche, con intensas ráfagas de viento, lluvias y caída de granizo que provocaron numerosos inconvenientes en distintos puntos de la jurisdicción, entre ellos cortes en los servicios de energía eléctrica y agua potable.

Etapa electrizante Pocito no se baja: Contte dio el golpe en Punta Negra, ganó la contrarreloj y ahora manda en la general de la Vuelta a San Juan

Según informó oficialmente la Municipalidad de 9 de Julio, desde esa misma noche la Guardia de Servicios y Emergencias trabaja de manera ininterrumpida atendiendo reclamos y situaciones de riesgo generadas por las condiciones climáticas adversas, que afectaron a gran parte del departamento.

Entre las principales intervenciones realizadas, se destacó la caída de una rama de gran porte sobre la Ruta Nacional N°20, a la altura del kilómetro 13, lo que provocó daños en pilastras domiciliarias. Además, se registró la caída de una farola de alumbrado público en el barrio Palmares y la caída de un árbol en la zona de La Majadita, entre otros incidentes.

El temporal también impactó en el funcionamiento de la planta de distribución de agua de Chacritas, que se vio afectada por inconvenientes eléctricos cuya resolución depende de la empresa Naturgy. Desde el municipio indicaron que, una vez normalizado el suministro eléctrico, los equipos técnicos ya realizaron las tareas necesarias para que el servicio de agua se restablezca de manera inmediata.

Desde la mañana de este sábado, cuadrillas municipales continúan trabajando en distintos sectores del departamento, abocadas a la eliminación de riesgos, despeje de zonas afectadas y reparación de daños, con el objetivo de restablecer la seguridad y la normalidad en cada una de las zonas impactadas por el temporal.