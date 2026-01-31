De cara a la Primera Nacional, San Martín ganó sus dos partidos amistosos ante Alianza

En su camino de preparación para afrontar la Primera Nacional, San Martín de San Juan sumó minutos de fútbol y buenas sensaciones al imponerse en sus dos partidos amistosos ante Alianza, disputados este viernes por la mañana en la cancha principal del estadio Hilario Sánchez.

Etapa reina Una bestia en la montaña: el chileno Cristóbal Ramírez voló en el Alto del Colorado y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan

Vuelta a San Juan Asado entre neblina y montaña: el ritual infaltable de la "etapa reina"

La jornada de entrenamiento comenzó alrededor de las 8.30 y se dividió en dos encuentros, en los que el Verdinegro mostró solidez colectiva y eficacia ofensiva frente al elenco lechuzo, en lo que fue su tercer partido de preparación de la pretemporada.

En el primer cotejo, San Martín se impuso por 2 a 1, con goles de Guillermo Acosta y Sebastián Jaurena, mientras que en el segundo cruce amplió la diferencia con una contundente victoria por 4 a 0, gracias a las conquistas de Osores, Fúnez y Barrera, quien marcó por duplicado.

El conjunto sanjuanino continúa así su puesta a punto luego del descenso y enfocado en el desafío que representa el regreso a la Primera Nacional, categoría en la que buscará ser protagonista desde el arranque del torneo.

Además, desde el cuerpo técnico se maneja la posibilidad de disputar un amistoso más la próxima semana, con el objetivo de seguir ajustando detalles futbolísticos antes del inicio oficial de la competencia.