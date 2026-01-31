sábado 31 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vuelta a San Juan

Asado entre neblina y montaña: el ritual infaltable de la "etapa reina"

Ni el frío ni la neblina pudieron con una de las tradiciones más fuertes de la Vuelta. Desde temprano, los fanáticos coparon el Alto Colorado y se las ingeniaron para prender la parrilla y esperar al pelotón multicolor a puro asado y fernet.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-31 at 11.42.35 AM

El Alto Colorado volvió a confirmar que, en la etapa reina de la Vuelta a San Juan, el ciclismo se vive tanto sobre el asfalto como alrededor del fuego. Pese a la espesa neblina y las bajas temperaturas, la gente no dudó y mantuvo vivo el ritual que ya es un clásico: tirar la carne a la parrilla y hacer de la espera una verdadera fiesta.

Lee además
Foto: Verdinegro Querido. 
Fútbol

De cara a la Primera Nacional, San Martín ganó sus dos partidos amistosos ante Alianza
una bestia en la montana: el chileno cristobal ramirez volo en el alto del colorado y es el nuevo lider de la vuelta a san juan
Etapa reina

Una bestia en la montaña: el chileno Cristóbal Ramírez voló en el Alto del Colorado y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan
image

Hubo mucha punta de espalda, chorizos en cantidad y parrillas improvisadas al costado de la ruta. Para ganarle al viento y evitar que el fuego se apagara, los fanáticos armaron reparos con piedras, usando la montaña como aliada. Entre brasas, humo y camperas cerradas hasta el cuello, el asado se convirtió en el gran protagonista de la mañana.

image

Entre los tantos grupos que dijeron presente estuvo Antonio, más conocido como “el Huevo”, quien viajó desde La Rinconada, Pocito, junto a dos amigos exclusivamente para vivir la jornada. “Hay que venir preparado”, dejó en claro con la mesa servida: además del asado, llevó tortilla y un revuelto de huevo con perejil y ajo, bien completo para arrancar el día.

image

Y como no podía ser de otra manera, el fernet tampoco faltó para acompañar la carne y hacerle frente al viento frío.

image

Así, una vez más, la etapa reina no solo se corrió con piernas y estrategia, sino también con brasas encendidas, mesas improvisadas y esa pasión sanjuanina que convierte cada rincón de la montaña en una tribuna popular.

image
Temas
Seguí leyendo

El Colorado se viste de fiesta: el pelotón desafía la altura y la montaña en la "etapa reina" de la Vuelta a San Juan

UPCN venció al líder Ciudad en un partidazo por el Tour 5

El video: con reposera y hielerita, los sanjuaninos le hicieron frente al calor al costado de la ruta

Juan, el heladero en moto de la Vuelta a San Juan: hizo 143 kilómetros para llegar a la Cuesta de las Vacas

Hidratación, charla técnica y protector solar: así se vivió desde adentro la Etapa 7 de la Vuelta a San Juan

La alegría del ganador: "Guardé un restito para acelerar con todo al final"

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una bestia en la montana: el chileno cristobal ramirez volo en el alto del colorado y es el nuevo lider de la vuelta a san juan
Etapa reina

Una bestia en la montaña: el chileno Cristóbal Ramírez voló en el Alto del Colorado y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Golpe delictivo

Millonario robo contra una distribuidora de Rawson

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan
En Santa Lucía

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan

Sábado con tormentas intensas en San Juan
SMN

Sábado con tormentas intensas en San Juan

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados
Este viernes

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados

Pablo Aráoz murió en un tramo del canal Benavidez, en Capital.
Caso Aráoz

Denunciaron que amenazaron de muerte a los amiguitos del niño ahogado en el Benavidez

Te Puede Interesar

Una bestia en la montaña: el chileno Cristóbal Ramírez voló en el Alto del Colorado y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan
Etapa reina

Una bestia en la montaña: el chileno Cristóbal Ramírez voló en el Alto del Colorado y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Daniela Rodríguez, intendenta de Chimbas.
Conflicto

Lo que gana y lo que pierde Daniela Rodríguez gobernando con un presupuesto viejo en Chimbas

Tren con vagones vineros en la estación San Juan del ferrocarril Belgrano, a mediados de los 80. Todo un recuerdo para los sanjuaninos. Ahora el tren de carga no pasa tan seguido.
Digno de contar

Un puñado de semitas y el eco de los rieles: el encuentro que revivió la época dorada del tren en San Juan

Foto: Verdinegro Querido. 
Fútbol

De cara a la Primera Nacional, San Martín ganó sus dos partidos amistosos ante Alianza

Entre cortes de luz y de agua, 9 de Julio fue uno de los departamentos más afectados por el temporal
El día después

Entre cortes de luz y de agua, 9 de Julio fue uno de los departamentos más afectados por el temporal