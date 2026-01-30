El video: con reposera y hielerita, los sanjuaninos le hicieron frente al calor al costado de la ruta

El sol pegó fuerte, pero no fue excusa. Con ingenio y entusiasmo, los hinchas le hicieron frente a las altas temperaturas y esperaron pacientes el momento más esperado del día.

Con reposera y hielerita, los sanjuaninos le hicieron frente al calor al costado de la ruta La Vuelta a San Juan no se vive solo arriba de la bicicleta. También se siente y se disfruta al costado de la ruta, donde los sanjuaninos vuelven a demostrar, etapa tras etapa, que el ciclismo es una verdadera pasión popular. En la Etapa 7, las altas temperaturas, el color y el calor humano fueron protagonistas a lo largo del recorrido que inició en Santa Lucía y pasó por la Difunta Correa.