viernes 30 de enero 2026

Vuelta y tradición

El video: con reposera y hielerita, los sanjuaninos le hicieron frente al calor al costado de la ruta

Amantes del ciclismo y una pasión que contagia, eso transmiten los fanáticos que cada etapa salen a la ruta a acompañar el recorrido del pelotón. El video.

Por Antonella Letizia
La Vuelta a San Juan no se vive solo arriba de la bicicleta. También se siente y se disfruta al costado de la ruta, donde los sanjua­ninos vuelven a demostrar, etapa tras etapa, que el ciclismo es una verdadera pasión popular. En la Etapa 7, el color y el calor humano fueron protagonistas a lo largo del recorrido que inició en Santa Lucía y pasó por la Difunta Correa, uno de los puntos más convocantes.

Desde temprano, familias, grupos de amigos y fanáticos del deporte se acomodaron a la vera de la ruta con todo el equipamiento necesario para bancar la jornada: reposeras, hieleritas, comida, mates y hasta banderas que flamearon al paso del pelotón.

El sol pegó fuerte, pero no fue excusa. Con ingenio y entusiasmo, los hinchas le hicieron frente a las altas temperaturas y esperaron pacientes el momento más esperado del día.

Con reposera y hielerita, los sanjuaninos le hicieron frente al calor al costado de la ruta

