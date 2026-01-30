Conocé una de las únicas piletas olímpicas abiertas al público general en San Juan y rodeada de parrilleros

El camping municipal de 25 de Mayo cuenta con una pileta olímpica habilitada al público en general y rodeada de parrilleros.

El agua brilla sobre las venecitas en diversos tonos de celeste, prolijamente delineadas en el fondo de la enorme pileta de 50 metros de largo por 20 metros de ancho. Pensada para el nado profesional, la piscina de características olímpicas (una de las pocas de la provincia) está abierta a todo público y, además, rodeada de parrilleros, espacios verdes y hasta juegos familiares para disfrutar del verano sanjuanino a pleno.

Esta joyita se encuentra en el camping municipal de 25 de Mayo, en Santa Rosa —su villa cabecera—, a escasas cuadras de la plaza principal del departamento y a solo 40 kilómetros de la ciudad de San Juan. Específicamente, está ubicado en la intersección de las calles Mendoza Spada y Rawson.

image

image

El espacio cuenta con seguridad, mesas, sillas e incluso una cancha de pádel que se puede utilizar de manera gratuita.

Cada parrillero dispone de su parrilla y módulos con bachas y canillas para comer cómodamente. Otro detalle importante es que la zona está techada, lo que brinda sombra y resguardo en caso de tormentas.

image

Sin embargo, la oferta no termina allí. Para quienes disfrutan de la música y las artesanías, durante los fines de semana el espacio se colma de propuestas, con exposiciones de artículos de emprendedores locales y, en algunos casos, música en vivo que invita incluso a bailar en familia. Además, el lugar ofrece la posibilidad de reunirse en un enorme salón techado.

image

Ideal para disfrutar las tardes y noches de verano, el camping abre por la mañana, a las 12, y permanece habilitado hasta las 4 de la madrugada. En tanto que, la pileta está habilitada de miércoles a domingos, de 14 a 20.

Y el espacio tiene una particularidad: el ingreso es gratuito y solo deben abonar quienes utilizan la piscina. El costo de la entrada general es de $6.000, mientras que menores de 12 años y jubilados pagan $3.000. Las personas con discapacidad tienen acceso gratuito.