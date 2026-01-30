El temporal en Iglesia arrasó con un puente y dejó al departamento incomunicado: al menos 50 familias afectadas

Un fuerte temporal azotó al departamento Iglesia y provocó daños de magnitud en la madrugada del jueves. Entre los más graves estuvo el colapso de un puente clave en el ingreso a la zona, sumado al anegamiento de los otros dos accesos por las crecidas, quedó todo el departamento incomunicado por unas horas. La creciente fue tan intensa que arrasó una alcantarilla completa sobre la Ruta Provincial 436, conocida como la bajada del Colorado, una de las principales vías de acceso.

“El puente prácticamente fue arrasado por la cantidad de agua que pasó. Se llevó literalmente una alcantarilla; quedaron apenas dos, y eso demuestra que fue un hecho histórico, algo que nunca se había visto”, explicó el intendente Jorge Espejo en declaraciones a Tiempo de San Juan .

La interrupción del paso obligó a trabajar durante la madrugada para restablecer una conexión provisoria para restablecer el acceso: “Después de la medianoche, cuando bajó un poco la creciente, junto a Vialidad Provincial se pudo hacer un paso alternativo”, detalló el jefe comunal.

Durante la madrugada se logró restablecer de manera provisoria el acceso por la Ruta Provincial 436, conocida como la bajada del Colorado, tras el colapso de una alcantarilla. El trabajo se realizó en conjunto entre el municipio y Vialidad Provincial, permitiendo recuperar la circulación hacia el departamento.

El impacto del temporal se sintió con fuerza en el sur del departamento, especialmente en zonas como Bellavista, Tambillo, Zonda y Villa Iglesia. Al menos 50 familias resultaron afectadas de manera directa, aunque el número podría incrementarse.

Al respecto agregó, “En algunos casos los daños son menores, pero hay muchas casas con problemas en los techos que ya venían dañados por la granizada de días atrás, y ahora esto viene a agravarlo”, señaló Espejo.

Si bien no fue necesario evacuar personas, se registraron ingresos de agua, rupturas de techos y problemas estructurales en varias viviendas ubicadas en zonas bajas.

Operativo municipal

Desde las primeras horas del temporal, el municipio desplegó un amplio operativo con personal de Protección Civil y equipos viales, trabajando de manera conjunta con Vialidad Provincial.

“Las máquinas están trabajando desde anoche y hoy continúan. Hay que reponer defensas, recomponer calles y reforzar los sectores que quedaron debilitados”, indicó el intendente.

Se trata de un área especialmente vulnerable por la geografía del lugar: “La zona sur tiene casas construidas en la parte baja, frente al Cerro Negro. Toda el agua que precipita baja hacia esos sectores, cruza badenes de la Ruta 149 y muchas veces se desborda porque esos pasos son parte de la defensa y del mismo camino”, explicó.

En medio de la emergencia, el intendente confirmó que mantuvo contacto directo con el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia para coordinar asistencia.

“Siempre que suceden estos eventos estamos en contacto. Ellos mandan asistencia y equipos. El ministro se comunicó para interiorizarse, saber si había evacuados, si había muchas rupturas y ponerse a disposición para lo que haga falta”, sostuvo.

Como resultado de ese intercambio, se coordinó una visita pronta de los equipos de Acción Social del ministerio al departamento.

Preparativos ante nuevas tormentas

Con un nuevo temporal pronosticado para el fin de semana, el municipio ya trabaja en medidas preventivas para reducir riesgos.

“Ahora hay que reponer todo lo que quedó debilitado, reforzar las defensas y, sobre todo, prevenir en las casas más expuestas. Hay sectores donde el agua pasa muy cerca de las viviendas y eso es lo que más nos preocupa”, advirtió el intendente.

Mientras continúan los trabajos, el departamento sigue con accesos condicionados: el paso por la Ruta 436 fue habilitado de manera provisoria, mientras que la conexión entre Jáchal y Rodeo por Ruta 150 permanecía cortada al cierre de esta nota.