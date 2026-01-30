viernes 30 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Colapso estructural

El temporal en Iglesia arrasó con un puente y dejó al departamento incomunicado: al menos 50 familias afectadas

La creciente fue tan intensa que arrasó una alcantarilla completa sobre la Ruta Provincial 436, conocida como la bajada del Colorado, una de las principales vías de acceso. Todos los accesos quedaron inrerrumpidos pr la creciente y luego de los trabaps en la zona se pudo restituir el transito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un fuerte temporal azotó al departamento Iglesia y provocó daños de magnitud en la madrugada del jueves. Entre los más graves estuvo el colapso de un puente clave en el ingreso a la zona, sumado al anegamiento de los otros dos accesos por las crecidas, quedó todo el departamento incomunicado por unas horas. La creciente fue tan intensa que arrasó una alcantarilla completa sobre la Ruta Provincial 436, conocida como la bajada del Colorado, una de las principales vías de acceso.

Lee además
Ullum e Iglesia, las zonas más afectadas por las tormentas de las últimas horas, según el reporte del Ministerio de Familia.
Relevamientos

Tras las intensas lluvias de la madrugada, cuál es el panorama de familias damnificadas en San Juan
el temporal golpeo zonas productivas y activo relevamientos oficiales en zonda e iglesia
Relevamiento

El temporal golpeó zonas productivas y activó relevamientos oficiales en Zonda e Iglesia
image

“El puente prácticamente fue arrasado por la cantidad de agua que pasó. Se llevó literalmente una alcantarilla; quedaron apenas dos, y eso demuestra que fue un hecho histórico, algo que nunca se había visto”, explicó el intendente Jorge Espejo en declaraciones a Tiempo de San Juan.

La interrupción del paso obligó a trabajar durante la madrugada para restablecer una conexión provisoria para restablecer el acceso: “Después de la medianoche, cuando bajó un poco la creciente, junto a Vialidad Provincial se pudo hacer un paso alternativo”, detalló el jefe comunal.

Durante la madrugada se logró restablecer de manera provisoria el acceso por la Ruta Provincial 436, conocida como la bajada del Colorado, tras el colapso de una alcantarilla. El trabajo se realizó en conjunto entre el municipio y Vialidad Provincial, permitiendo recuperar la circulación hacia el departamento.

El impacto del temporal se sintió con fuerza en el sur del departamento, especialmente en zonas como Bellavista, Tambillo, Zonda y Villa Iglesia. Al menos 50 familias resultaron afectadas de manera directa, aunque el número podría incrementarse.

Al respecto agregó, “En algunos casos los daños son menores, pero hay muchas casas con problemas en los techos que ya venían dañados por la granizada de días atrás, y ahora esto viene a agravarlo”, señaló Espejo.

Si bien no fue necesario evacuar personas, se registraron ingresos de agua, rupturas de techos y problemas estructurales en varias viviendas ubicadas en zonas bajas.

Operativo municipal

Desde las primeras horas del temporal, el municipio desplegó un amplio operativo con personal de Protección Civil y equipos viales, trabajando de manera conjunta con Vialidad Provincial.

“Las máquinas están trabajando desde anoche y hoy continúan. Hay que reponer defensas, recomponer calles y reforzar los sectores que quedaron debilitados”, indicó el intendente.

Se trata de un área especialmente vulnerable por la geografía del lugar: “La zona sur tiene casas construidas en la parte baja, frente al Cerro Negro. Toda el agua que precipita baja hacia esos sectores, cruza badenes de la Ruta 149 y muchas veces se desborda porque esos pasos son parte de la defensa y del mismo camino”, explicó.

En medio de la emergencia, el intendente confirmó que mantuvo contacto directo con el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia para coordinar asistencia.

“Siempre que suceden estos eventos estamos en contacto. Ellos mandan asistencia y equipos. El ministro se comunicó para interiorizarse, saber si había evacuados, si había muchas rupturas y ponerse a disposición para lo que haga falta”, sostuvo.

Como resultado de ese intercambio, se coordinó una visita pronta de los equipos de Acción Social del ministerio al departamento.

image

Preparativos ante nuevas tormentas

Con un nuevo temporal pronosticado para el fin de semana, el municipio ya trabaja en medidas preventivas para reducir riesgos.

“Ahora hay que reponer todo lo que quedó debilitado, reforzar las defensas y, sobre todo, prevenir en las casas más expuestas. Hay sectores donde el agua pasa muy cerca de las viviendas y eso es lo que más nos preocupa”, advirtió el intendente.

Mientras continúan los trabajos, el departamento sigue con accesos condicionados: el paso por la Ruta 436 fue habilitado de manera provisoria, mientras que la conexión entre Jáchal y Rodeo por Ruta 150 permanecía cortada al cierre de esta nota.

Temas
Seguí leyendo

"A mí solamente se me ocurre...": el video made in Iglesia que circuló tras el temporal

Siguen apareciendo imágenes impactantes del granizo en Iglesia

Granizo en Iglesia y Zonda: evalúan daños en durazno, zapallo y papa

Crecidas en Jáchal y granizo en Iglesia y Zonda: así se vivió la fuerte tormenta de este jueves

"Libertad", el hermoso momento captado por un fotógrafo de Iglesia entre las montañas

La UNSJ explica el impacto de la tormenta solar más fuerte en dos décadas que sacude a la Tierra

El importante dato sobre el descuento de la Tarifa Social Federal en la tarjeta SUBE

Conocé una de las únicas piletas olímpicas abiertas al público general en San Juan y rodeada de parrilleros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El camping municipal de 25 de Mayo cuenta con una pileta olímpica habilitada al público en general y rodeada de parrilleros.
Tiempo de Verano en SJ

Conocé una de las únicas piletas olímpicas abiertas al público general en San Juan y rodeada de parrilleros

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

De intendente a fan del pelotón: el otro costado de Juan José Orrego, en moto y a la vera de la ruta para disfrutar de la Vuelta video
Pasión

De intendente a fan del pelotón: el otro costado de Juan José Orrego, en moto y a la vera de la ruta para disfrutar de la Vuelta

El terror de la Avenida Rawson: quién es la mujer que le arrancó mechones a una vendedora ambulante
Tensión en Capital

El "terror de la Avenida Rawson": quién es la mujer que le arrancó mechones a una vendedora ambulante

Personal policial y vecinos intervinieron en el caso. También limpiaron el inmueble.
Villa 12 de Octubre

Conmoción en un barrio de Santa Lucía por un hombre hallado en total estado de abandono

La Justicia le donó 11 motos decomisadas en operativos de tránsito a la UNSJ: para qué las usarán
Convenio

La Justicia le donó 11 motos decomisadas en operativos de tránsito a la UNSJ: para qué las usarán

Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000
Fraude virtual

Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000

Te Puede Interesar

Proyecto Hualilán. El traslado del mineral desde Ullum a la planta Casposo será el paso previo al procesamiento que permitirá obtener el primer lingote de oro del yacimiento sanjuanino.
Estimaciones oficiales

Cuándo Hualilán producirá su primer lingote de oro: qué falta y qué dicen los tiempos del proyecto

Por Elizabeth Pérez
Denuncia y gresca familiar en Pocito: el sospechoso quedó en la mira por abusar a dos sobrinas y lo dejaron preso
Tribunales

Denuncia y gresca familiar en Pocito: el sospechoso quedó en la mira por abusar a dos sobrinas y lo dejaron preso

Promover Valle Fértil, el nuevo programa con importantes beneficios para los turistas
Desde hoy hasta el 31 de julio

'Promover Valle Fértil', el nuevo programa con importantes beneficios para los turistas

El momento que los ladrones se roban la camioneta de la familia sanjuanina en La Serena, Chile.
Increíble

Otra vez víctimas en Chile: a una familia sanjuanina le robaron la camioneta en La Serena a un día de regresar

Las auroras boreales y australes aumentaron en el mundo como cosecuencia de la tormenta solar. Sin embargo, ese fue sólo el impacto visual, según afirmaron desde la UNSJ.
Investigación

La UNSJ explica el impacto de la tormenta solar más fuerte en dos décadas que sacude a la Tierra