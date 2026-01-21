"Libertad", el hermoso momento captado por un fotógrafo de Iglesia entre las montañas

“En la libertad de las montañas...”, fue el título que un reconocido fotógrafo de Iglesia utilizó para compartir un video que tomó desde la altura, en el medio de los cerros de su departamento, en la zona de Chita.
En las imágenes tomadas por Lucas Poblete, se puede ver a un grupo de caballos que trotan mientras las nubes cubren los cerros.
En las imágenes se puede ver un momento perfecto, en que un grupo de caballos corre hacia los cerros cubiertos por las nubes, sobre el pasto naturalmente verde de la zona.
El video realizado y compartido por el fotógrafo Lucas Poblete, generó un sinfín de comentarios en las redes sociales, que destacaron la majestuosidad de la escena. “Viva Cuyo, señores”, “Qué belleza” y “Aires de libertad”, son algunos de los comentarios que se pueden leer junto al posteo.