Lucas Poblete: el celestino de Iglesia

La impresionante bandera argentina recostada a lo largo de una porción de la Cordillera de los Andes fue, sin la mínima posibilidad de equivocarse, uno de los caprichos más encantadores que haya bordado la naturaleza y que afortunadamente haya podido al mismo tiempo subir al tren de la perpetuidad una cámara de fotos.

La Cordillera de los Andes amanece con los colores de la bandera argentina. "Esta es una de mis fotos más famosas"

Esa postal dio la vuelta al mundo literalmente. Y a muchos, tras sacudirse el impacto de semejante imagen, les germinó la curiosidad de saber quién había provocado ese click. Fue Lucas Poblete, un joven que cuando estaba en la secundaria se enamoró de este arte y a través del mismo se ha convertido en el celestino de su amado Iglesia. No hay manera de no caer rendido ante los encantos que viven en el departamento sanjuanino del norte a través de sus instantáneas.

Su historia con la fotografía nació camuflada en una obligación escolar allá por el 2008. El director del Bachillerato Columna Cabot lo eligió junto a otros alumnos para realizar un trabajo audiovisual con motivo del festejo de la primavera.

El Eclipse Total de Sol 2019. "Este fue un evento que esperé por mucho tiempo y por el cual estudié y adquirí equipos especiales para poder fotografiarlo de la mejor manera"

“Se tenía que entrevistar a personalidades de Iglesia, como artistas, artesanos, etc, y yo tenía como tarea registrar todo con la cámara que nos prestaban. Ese puede decirse que fue primer contacto con la fotografía. Después seguí registrando con las misma cámara lo que era la vida dentro de la escuela: alumnos, actos, fiestas y todos los eventos que me llamaran la atención”, recordó Lucas con ese brillo de la llamada intacta en la sonrisa.

Sonrisa que seguramente fue mucho amplia cuando sus padres Juana y Paul, en su cumple de 18, le regalaron su primer cámara.

Si esto no es tranquilidad de pueblo, ¿entonces qué es?. El paseo de una madre con su pequeña hija que capturé en Las Flores y cautivó a muchos en las redes sociales.

Siempre me gusta volver a los lugares en donde capté algún paisaje porque me puedo encontrar con algo distinto. A lo mejor en ese tiempo que no fui se pudo formar una laguna o hay más animales

Unos ocho otoños después le recuerda con una frescura parecida a la de una noche en Las Flores: “Fue una Nikon Coolpix semiprofesional, aún no tengo palabras que lleguen a encerrar lo que sentí en ese momento”.

Con su nueva amiga ya no había límites para salir a 'cazar'. Apoyado en los consejos de su hermano Pablo, un gran aficionado también a la fotografía, se largó a la gran aventura. No tardó mucho en sorprender con su forma de abordar una imagen, de retratar una mirada de esas que bañan en empatía y sensibilidad al más frío de los seres.

Camino a la Escuela del Cielo. Se trata de la escuela albergue Miguel Cané, ubicada en Bauchazeta, y tengo mucha admiración por el trabajo de los maestros en plena cordillera

Y, como no, también se sirvió del talento del gran Roberto Ruiz para saber por dónde quería gestar su camino. “Es un gran referente que tuve y que tengo. Viendo cada una de sus fotografías e intentado captar la esencia y lo que pretendía transmitir, explicó el también hermano de Valeria y Santiago, quien además suele dedicar tiempo a los videojuegos y a largos paseos en bicicleta.

Muestras y reconocimiento ya forman parte del viaje de Lucas, quien llegado el momento de explicar cómo definiría su fotografía explicó: “Me gustan los paisajes y el día a día de la gente en los pueblos iglesianos. Ya sea en una fiesta religiosa, en una de gauchos yo de cualquier índole. Cada fiesta se vive de una manera muy especial y para mí es como una mina de oro”.

La fiesta de Santo Domingo de Guzmán en Iglesia. Una mirada de agradecimiento en la procesión.

Ahora estoy buscando y contactando a algunos artistas plásticos del país y otras partes del mundo para mandarles algunas imágenes mías y que ellos las pinten o dibujen de acuerdo a su estilo

“Me encanta tomar los gestos de las personas en determinadas situaciones como una fiesta, una caminata, una charla de vereda o un momento cualquiera de su día a día en Iglesia. Puede decirse que soy un fotógrafo silencioso, sigiloso, porque es la mejor forma de captar los sentimientos que reflejan las personas con sus gestos, con sus posturas. Me tomo un tiempo intentando conocer primero a la persona por su forma de expresarse con el cuerpo y cuando creo que descubro el sentimiento que tiene en ese momento es cuando disparo la cámara”, añadió el orgulloso tío de la pequeña Camila.

‘Sonríe, el mundo necesita más amor y menos odio’ Lucas encaró a principios de este extraño 2020 un proyecto que unió a personas de todo el mundo tras un lema: ‘Sonríe, el mundo necesita más amor y menos odio’. Desde distintos rincones del Planeta le llegaron fotos de personas compartiendo en su idioma este este mensaje de paz.



Profundizando un poco más en la relación que el diplomado en fotografía social en la UBA tiene con la religión se puede decir que está muy ligado desde bien pequeño. Y más aún tras un difícil episodio que le tocó protagonizar.

Recorriendo con la memoria esa unión, Lucas afirmó: "Estoy en la iglesia desde los 7 años así que aprendí mucho ahí. Gracias a la religión recorrí varias provincias y muchos lugares de San Juan para cubrir diferentes encuentros y fiestas".

La escuela en tiempos de pandemia es la montaña. "Fue una de las últimas que he tomado en Bauchazeta

"Además en el año 2013 tuve un accidente automovilístico en el que me encontré muy grave en terapia intensiva. Muchísima gente organizó cadenas de oraciones y me recuperé muy rápido, así que cada vez que voy a una fiesta patronal lo veo como una forma de agradecer y ofrecer mi trabajo. Incluso muchas personas que migraron de los pueblos se alegran de ver las fotos de las fiestas, ver a sus familiares que no ven desde hace mucho tiempo y eso es una gran satisfacción", completó.

Es algo muy loco que cada tanto vienen por Iglesia personas de la Ciudad de San Juan y otras provincias y aprovechan para visitarme y ver al que está detrás de las fotos que le han llamado la atención

Una mirada en las fiestas gauchas de Bella Vista

Obviamente que entre tantos clicks y horas llenando la tarjeta de memoria de su cámara de tremendas bellezas, también sumó anécdotas para contar. "A veces me he llegado a perder en algunos lugares por buscar algún rincón más copado que los que se ven a simple vista, generalmente cuando he estado en otras provincias. Alguna vez hasta me llegué a preocupar", comentó Poblete, el celestino de Iglesia.

La heredera. "María del Rosario, es hija de mi madrina. También le apasiona la fotografía, le enseño y me acompaña a sacar fotos en distintas fiestas populares. Ella va con su cámara"

Y tras conocer un poco su historia, el este gran artista de la cámara -también ha realizado bellísimos cortometrajes- se atrevió a compartir algunos consejos para aquellos aficionados a la fotografía. Disfrutá