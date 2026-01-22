Crecidas en Jáchal y granizo en Iglesia y Zonda: así se vivió la fuerte tormenta de este jueves

Tal como estaba pronosticado, este jueves llegaron las tormentas a San Juan. Si bien la lluvia se hizo presente en toda la provincia, hubo algunos departamentos que sufrieron mayores consecuencias.

Emoción y reconocimiento El imperdible homenaje audiovisual con el que Jáchal celebró los 120 años del natalicio de Buenaventura Luna

Educación Tres escuelas del norte sanjuanino, ampliadas y modernizadas: cómo van las obras

En las últimas horas, se viralizaron las imágenes de las crecidas en Jáchal y del fuerte granizo en Rodeo y Zonda. Mientras que en la Capital de la provincia, el fenómeno se vivió con chaparrones intermitentes, acompañados de actividad eléctrica.

Para este viernes, seguirá vigente el alerta amarilla por las fuertes tormentas y se espera que llueva durante toda la madrugada y la jornada previa al fin de semana:

Mirá los videos de los departamentos alejados de San Juan: