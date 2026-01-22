viernes 23 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alerta amarilla

Crecidas en Jáchal y granizo en Iglesia y Zonda: así se vivió la fuerte tormenta de este jueves

Cerca de las 20 comenzó a llover en todo el Gran San Juan y algunos departamentos de la provincia sufrieron por el granizo y las crecidas. Mirá los videos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tormentas en san juan

Tal como estaba pronosticado, este jueves llegaron las tormentas a San Juan. Si bien la lluvia se hizo presente en toda la provincia, hubo algunos departamentos que sufrieron mayores consecuencias.

Lee además
En detalle, el avance de obra en tres escuelas de Jáchal.
Educación

Tres escuelas del norte sanjuanino, ampliadas y modernizadas: cómo van las obras
El talento jachallero actual rindió tributo a Buenaventura Luna a 120 años de su nacimiento. video
Emoción y reconocimiento

El imperdible homenaje audiovisual con el que Jáchal celebró los 120 años del natalicio de Buenaventura Luna

En las últimas horas, se viralizaron las imágenes de las crecidas en Jáchal y del fuerte granizo en Rodeo y Zonda. Mientras que en la Capital de la provincia, el fenómeno se vivió con chaparrones intermitentes, acompañados de actividad eléctrica.

Para este viernes, seguirá vigente el alerta amarilla por las fuertes tormentas y se espera que llueva durante toda la madrugada y la jornada previa al fin de semana:

Mirá los videos de los departamentos alejados de San Juan:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2014505225831203046&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Las llamativas postales que dejó un curso de apicultura en Jáchal

Rafting en el Río Jáchal: la imperdible experiencia que entrelaza adrenalina e increíbles paisajes

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan

RedTulum anunció cortes y desvíos por la Vuelta a San Juan 2026: el detalle de cada etapa

En España, Orrego se reunió con operadores turísticos del sector privado

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre

Confirman que en San Juan hay casos sospechos de gripe H3N2, que están siendo estudiados en el Malbrán

La Feria Agroproductiva tendrá 32 ediciones este año: mirá las fechas y lugares

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
conmocion en san juan por la muerte de una empresaria de renombre
Dolor

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Belén Heredia, la joven sanjuanina que creó un sistema para limpiar suelos contaminados utilizando plantas.
Innovación

Una joven sanjuanina creó un sistema que permite descontaminar tierra y agua con plantas

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Importante

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

Clausuraron un taller en Albardón y secuestraron un auto con las medidas de seguridad adulteradas.
Operativo

Clausuraron un taller mecánico sanjuanino y secuestraron un auto

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan video
Alivio

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre
Dolor

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre

Te Puede Interesar

El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.
Atraco callejero

Simuló ser pasajero y, junto a un cómplice, asaltó a un chofer de moto DiDi en Rawson

Los sanjuaninos acortan cada vez más sus vacaciones y eligen destinos fuera del país
Tendencia

Los sanjuaninos acortan cada vez más sus vacaciones y eligen destinos fuera del país

Crecidas en Jáchal y granizo en Iglesia y Zonda: así se vivió la fuerte tormenta de este jueves
Alerta amarilla

Crecidas en Jáchal y granizo en Iglesia y Zonda: así se vivió la fuerte tormenta de este jueves

Son dos los detenidos en San Juan por los 64 kilos de cocaína y buscan al camionero norteño
Hallazgo

Son dos los detenidos en San Juan por los 64 kilos de cocaína y buscan al camionero norteño