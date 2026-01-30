Cuándo Hualilán producirá su primer lingote de oro: qué falta y qué dicen los tiempos del proyecto

Proyecto Hualilán. El traslado del mineral desde Ullum a la planta Casposo será el paso previo al procesamiento que permitirá obtener el primer lingote de oro del yacimiento sanjuanino.

El proyecto minero Hualilán , ubicado en Ullum, se acerca a uno de los hitos más esperados de su desarrollo: la producción de oro. Así lo indica la empresa Challenger Gold en su Informe trimestral para el periodo finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Minería en San Juan Un permiso, un puente y una demora: por qué no arranca la mina de oro Hualilán

Aclaración Aseguran que no pasarán los camiones de Hualilán hasta que esté listo el estudio de cargas

En ese estudio confirmó un fuerte progreso en la etapa de minería y molienda de minerales en su mina de Ullum, junto con un cronograma ya definido para el procesamiento del mineral.

Primer lingote en el horizonte

De acuerdo con los tiempos operativos informados por la compañía, el transporte del mineral desde Hualilán hacia Casposo está previsto para comenzar a mediados de febrero.

A partir de allí, el procesamiento se iniciará entre dos y cuatro semanas después, una vez cumplido el volumen mínimo requerido que necesita la planta de procesamiento ubicada en Calingasta (acuerdo de molienda de peaje).

De esa forma, y si ese esquema se cumple, la minera Challenger ubica la producción del primer lingote de Hualilán hacia fines de marzo, siempre que se mantenga el ritmo operativo previsto.

Hay que recordar que la mina de oro sanjuanina ya tendría que estar produciendo, pero los planes se postergaron al encontrar rechazo de parte de la comunidad calingastina y autoridades municipales al paso de camiones por el casco urbano y por el puente del poblado. Esto obligó a un replanteo de la logística para transportar desde Ullum el mineral hasta la planta de procesamiento de casposo en Calingasta.

Ese esquema incluyó la realización de un desvío y hasta la colocación de un puente Bailey en el cruce del Rio Los patos. No obstante, la minera espera la autorización de Vialidad provincial para iniciar antes el transporte controlado (con pocos camiones) por el puente actual que lleva al poblado hasta que esté listo el camino definitivo. El informe oficial no brindó detalles acerca de estos trabajos.

El cronograma

En la comunicación oficial de este viernes la minera informó los nuevos cronogramas previstos. Según detalló la compañía, la minería por contrato con Casposo comenzó el 1 de diciembre de 2025 “según lo previsto y superando las expectativas”.

Durante ese primer mes se extrajeron 175.229 toneladas de material en la mina ullunera, muy por encima de las 146.316 toneladas proyectadas inicialmente. “Las tasas de productividad minera siguen superando las previsiones”, destacó el comunicado.

Ese ritmo permitió conformar rápidamente un stock elevado de mineral en Ullum. Al 31 de diciembre, Hualilán contaba con 12.178 toneladas de mineral de molienda de peaje almacenadas en la plataforma ROM, listas para ser transportadas a la planta Casposo, y otras 24.282 toneladas de material mineralizado para eventuales operaciones a mayor escala.

La producción continuó acelerándose en enero. De hecho, la empresa informó que el 29 de enero se alcanzó un nuevo récord diario, con la entrega de 2.200 toneladas de mineral a la plataforma ROM en solo 24 horas, un volumen inédito para el proyecto en esta etapa.

El transporte y procesamiento

Según precisó la empresa, el mineral será transportado a la planta Casposo a un ritmo aproximado de 1.000 toneladas diarias, mediante camiones de 25 toneladas. El procesamiento de ese material para convertirlo en lingotes comenzará una vez entregadas al menos 17.000 toneladas, volumen mínimo establecido en el acuerdo de molienda de peaje.

La planta de Casposo, que recientemente reanudó sus operaciones procesando el oro que quedo almacenado en pilas de lixiviación, presenta indicadores alentadores. “Tras su reanudación, la planta sigue funcionando bien, con recuperaciones medias de oro superiores al 90%”, señaló la compañía, un dato clave para el rendimiento del proceso.

Estudio clave

En paralelo a la etapa operativa, Hualilán avanza en la definición de su futuro de mediano y largo plazo. La empresa confirmó que el Estudio de Previabilidad (PFS) independiente se encuentra en su tramo final y será presentado durante el primer trimestre de 2026.

Entre los principales avances, se completaron el diseño y el calendario de producción de la mina a cielo abierto, incorporando fases más profundas tras estudios comparativos que confirmaron “la superior economía de una operación a cielo abierto ampliada” frente a alternativas subterráneas.

Además, el modelo financiero y la estimación del costo de capital, a cargo de la consultora Ausenco (Australia), están próximos a finalizarse, mientras que el diseño de la Instalación de Almacenamiento de Relaves (TSF) avanza “según lo previsto”, con un esquema que reduce de manera significativa el gasto de capital estimado.

¿Mina subterránea?

Respecto al potencial subterráneo, la empresa aclaró que esa opción no fue incluida en el estudio actual, aunque no fue descartada a futuro. “Sujeto a la finalización de nuevas perforaciones de recursos durante los próximos 12 a 18 meses, se revisará el potencial de una operación minera subterránea”, señaló el comunicado.

Con la minería ya en marcha, el transporte en preparación y el procesamiento en la antesala, Hualilán avanza paso a paso hacia la obtención de su primer lingote de oro, un hito que marcará el inicio formal de su etapa productiva y un nuevo capítulo para la minería sanjuanina.