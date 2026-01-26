La minera misteriosa que quiere invertir U$S12.000 millones en la Argentina: ¿tiene un megaproyecto en San Juan?

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Donald Trump, durante la entrevista en la que reveló que una de las mayores mineras del mundo planea invertir USD 12.000 millones en la Argentina.

El secretario del Tesoro de Donald Trump, Scott Bessent, reveló en una entrevista televisiva que una de las compañías mineras más grandes del planeta le confirmó su intención de invertir nada menos que 12.000 millones de dólares en la Argentina de Javier Milei.

“Acabo de recibir a una de las compañías mineras más grandes del mundo y me dijeron que querían invertir 12 mil millones de dólares en Argentina”, afirmó el funcionario en una entrevista a RightNewsShow.

Y agregó una frase con fuerte contenido político: “Esto no era posible bajo la corrupción de los Kirchner, y hoy Argentina es su principal destino de inversión”.

Bessent no dio nombres. Pero es esperable que, por el monto y la escala de la minera, hay una candidata casi excluyente: BHP, la minera más grande del mundo. Y no es descabellado pensar que la inversión a la que se refiere sea en San Juan.

Un gigante con base en San Juan

BHP desembarcó hace un año en San Juan a través de un Joint Venture con la canadiense Lundin Mining para desarrollar el Proyecto Vicuña, en el departamento Iglesia. Se trata de la integración de dos yacimientos clave: Josemaría y Filo del Sol, uno de los complejos de cobre más prometedores de Sudamérica y que aspira a ser de los 10 más grandes del mundo.

El dato que refuerza las sospechas es que, el pasado 11 de diciembre, Vicuña Argentina S.A. presentó formalmente su solicitud para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) bajo una categoría especial: PEELP, destinada a proyectos de exportación estratégica de largo plazo. Aunque no se ha difundido el monto a invertir, fuentes del sector lo ubican entre 12 mil y 15 mil millones de dólares.

El RIGI de Vicuña

El RIGI ofrece un paquete de beneficios clave para atraer capitales: estabilidad fiscal por 40 años, reducción de impuestos, exención de derechos de importación y acceso a arbitraje internacional en caso de disputas.

Pero la categoría PEELP va aún más lejos. Está reservada para proyectos de más de 200 millones de dólares orientados a la exportación, con beneficios aduaneros y cambiarios reforzados, aunque con exigencias más altas de inversión y plazos. Hasta ahora el proyecto de cobre Vicuña es el único que ha solicitado el ingreso a esta categoría del RIGI.

Aunque oficialmente no hay confirmación, en el sector minero consideran que la inversión anunciada desde Washington coincide punto por punto con el desarrollo sanjuanino. Si se confirma, San Juan quedaría en el centro de una de las mayores apuestas mineras de la historia argentina.