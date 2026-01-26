lunes 26 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Señal desde Washington

La minera misteriosa que quiere invertir U$S12.000 millones en la Argentina: ¿tiene un megaproyecto en San Juan?

Un anuncio lanzado desde Estados Unidos encendió una fuerte expectativa en el mundo minero argentino, especialmente en San Juan.

Por Elizabeth Pérez
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Donald Trump, durante la entrevista en la que reveló que una de las mayores mineras del mundo planea invertir USD 12.000 millones en la Argentina.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Donald Trump, durante la entrevista en la que reveló que una de las mayores mineras del mundo planea invertir USD 12.000 millones en la Argentina.

El secretario del Tesoro de Donald Trump, Scott Bessent, reveló en una entrevista televisiva que una de las compañías mineras más grandes del planeta le confirmó su intención de invertir nada menos que 12.000 millones de dólares en la Argentina de Javier Milei.

Lee además
Proyecto Josemaría, que junto con Filo del Sol conforman Vicuña en San Juan.
Informe a inversores

Ante los mercados mundiales, Lundin confirmó a Vicuña como su proyecto estrella
Vista de parte del camino que conduce al proyecto de cobre Vicuña, fruto de la unión entre Josemaría y Filo del Sol.
Esperada noticia

Vicuña lanza la licitación para construir el Corredor Norte, un camino estratégico de más de 170 kilómetros

“Acabo de recibir a una de las compañías mineras más grandes del mundo y me dijeron que querían invertir 12 mil millones de dólares en Argentina”, afirmó el funcionario en una entrevista a RightNewsShow.

Y agregó una frase con fuerte contenido político: “Esto no era posible bajo la corrupción de los Kirchner, y hoy Argentina es su principal destino de inversión”.

Bessent no dio nombres. Pero es esperable que, por el monto y la escala de la minera, hay una candidata casi excluyente: BHP, la minera más grande del mundo. Y no es descabellado pensar que la inversión a la que se refiere sea en San Juan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RightNewsShow/status/2015614585659605402&partner=&hide_thread=false

Un gigante con base en San Juan

BHP desembarcó hace un año en San Juan a través de un Joint Venture con la canadiense Lundin Mining para desarrollar el Proyecto Vicuña, en el departamento Iglesia. Se trata de la integración de dos yacimientos clave: Josemaría y Filo del Sol, uno de los complejos de cobre más prometedores de Sudamérica y que aspira a ser de los 10 más grandes del mundo.

El dato que refuerza las sospechas es que, el pasado 11 de diciembre, Vicuña Argentina S.A. presentó formalmente su solicitud para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) bajo una categoría especial: PEELP, destinada a proyectos de exportación estratégica de largo plazo. Aunque no se ha difundido el monto a invertir, fuentes del sector lo ubican entre 12 mil y 15 mil millones de dólares.

El RIGI de Vicuña

El RIGI ofrece un paquete de beneficios clave para atraer capitales: estabilidad fiscal por 40 años, reducción de impuestos, exención de derechos de importación y acceso a arbitraje internacional en caso de disputas.

Pero la categoría PEELP va aún más lejos. Está reservada para proyectos de más de 200 millones de dólares orientados a la exportación, con beneficios aduaneros y cambiarios reforzados, aunque con exigencias más altas de inversión y plazos. Hasta ahora el proyecto de cobre Vicuña es el único que ha solicitado el ingreso a esta categoría del RIGI.

Aunque oficialmente no hay confirmación, en el sector minero consideran que la inversión anunciada desde Washington coincide punto por punto con el desarrollo sanjuanino. Si se confirma, San Juan quedaría en el centro de una de las mayores apuestas mineras de la historia argentina.

Temas
Seguí leyendo

Un permiso, un puente y una demora: por qué no arranca la mina de oro Hualilán

Barrick logra un aval en Chile que podría despertar un proyecto de oro dormido en San Juan

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos
Imágenes sensibles

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Jonathan Cortez, el chofer del colectivo que aplastó a un motociclista que perdió la vida en Capital, recuperó la libertad este lunes.
Judiciales

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado
Tras el temporal

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado

Te Puede Interesar

La Ruta 12 se convirtió en un río y el barro avanzó dejando locales gastronómicos y fincas cubiertos de lodo en Zonda.
Temporal histórico

Zonda bajo el lodo: comercios y fincas sufren el impacto de la creciente más fuerte en 38 años

Por Elizabeth Pérez
Imagen ilustrativa
Investigación

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima

Una histórica pasista de Chimbas pegó el portazo y dejó un trabajo que tenía en la Municipalidad: No me siento cómoda
Bomba

Una histórica pasista de Chimbas pegó el portazo y dejó un trabajo que tenía en la Municipalidad: "No me siento cómoda"

Bodegas en la cuerda floja: la caída de las ventas internas, el cambio de hábitos de los consumidores y los problemas financieros pusieron a bodegas históricas de Cuyo frente a uno de los escenarios más complejos en 25 años. 
 Crisis en la industria del vino

"Es el peor de los últimos 25 años": la dura radiografía de las bodegas de San Juan y Mendoza

Detuvieron a los padres de los cuatro hermanitos desaparecidos en Santa Lucía video
Operativo

Detuvieron a los padres de los cuatro hermanitos desaparecidos en Santa Lucía