jueves 22 de enero 2026

Informe a inversores

Ante los mercados mundiales, Lundin confirmó a Vicuña como su proyecto estrella

En su reporte anual de producción y proyecciones a tres años, la minera destacó al distrito de cobre sanjuanino Vicuña como eje de su estrategia de expansión.

Por Elizabeth Pérez
Proyecto Josemaría, que junto con Filo del Sol conforman Vicuña en San Juan.

Proyecto Josemaría, que junto con Filo del Sol conforman Vicuña en San Juan.

La minera canadiense Lundin Mining volvió a poner a San Juan en el centro de su estrategia global. En el marco de la presentación de sus resultados de producción 2025 y de su guía de operaciones para el período 2026–2028, la compañía confirmó ante los mercados internacionales que el distrito Vicuña será su “proyecto estrella” para la próxima etapa de expansión.

Vicuña y Los Azules son hoy los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan. Tras un 2025 con hitos técnicos, ambientales y financieros clave, ambos encaran un 2026 que puede marcar un punto de inflexión para la minería de la provincia.
Vicuña y Los Azules, los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan, cierran un 2025 fuerte y van por un 2026 clave
directivos de vicuna se reunieron con milei
Directivos de Vicuña se reunieron con Milei

Las definiciones fueron realizadas por Jack Lundin, presidente y CEO de la empresa, durante la rendición de cuentas ante inversores en las bolsas de Toronto y Estocolmo. Allí, la firma destacó haber cumplido sus metas operativas por tercer año consecutivo, un desempeño que —según explicó— le permite encarar proyectos de gran escala con respaldo financiero y disciplina de planificación.

En ese contexto, Vicuña apareció como el eje central del crecimiento futuro. El distrito minero, ubicado en la frontera entre San Juan, en Argentina y Chile e integrado por los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, fue señalado como uno de los complejos de cobre, oro y plata más grandes del planeta y la principal plataforma para que Lundin ingrese al grupo de los diez mayores productores de cobre del mundo.

Un 2026 decisivo para San Juan

La compañía definió al 2026 como un año clave para el desarrollo del proyecto en territorio sanjuanino. Para ese período, Lundin Mining proyectó un gasto de capital de expansión de 395 millones de dólares, correspondiente al 50% de su participación en el Joint Venture con el gigante mundial BHP, destinado exclusivamente al distrito Vicuña.

Gran parte de esos recursos se concentrarán en el yacimiento iglesiano Josemaría, donde el plan de trabajo contempla el movimiento de tierras, la adquisición de maquinaria pesada, la ampliación del campamento y de las instalaciones de construcción, además del avance del Camino de Acceso Norte. En paralelo, la empresa continuará con tareas de ingeniería detallada, gestión de permisos y trabajos de preconstrucción orientados a reducir los riesgos del proyecto.

Avances técnicos

Durante la presentación, Lundin corroboró que en diciembre de 2025 se presentó formalmente la solicitud para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un paso clave para asegurar las condiciones de largo plazo para el desarrollo del proyecto en Argentina.

Además, la compañía anticipó que en el primer trimestre de 2026 finalizará un informe técnico integrado que definirá el plan de desarrollo de todo el distrito. Ese documento incluirá estimaciones actualizadas de recursos minerales tanto para Josemaría como para Filo del Sol y será una pieza central para la toma de decisiones de inversión.

Camino a la elite del cobre

El posicionamiento de Vicuña no es casual. Para Lundin Mining, el distrito binacional es la principal palanca para alcanzar su objetivo estratégico de convertirse en uno de los diez mayores productores de cobre del mundo. Como parte de esa hoja de ruta, la empresa anunció estudios adicionales sobre lixiviación de sulfuros, infraestructura de agua desalinizada desde el mar chileno a la cordillera sanjuanina y sistemas de transporte de concentrados.

En paralelo a las obras en San Juan, la firma desarrollará un programa de perforación de 50.000 metros en Filo del Sol, enfocado en la conversión y expansión de recursos, consolidando un ecosistema minero integrado a ambos lados de la cordillera.

Con estos anuncios, Lundin no solo ratificó su apuesta por Vicuña, sino que dejó en claro ante los mercados internacionales que el futuro de su crecimiento global pasa, en buena medida, por el desarrollo minero en San Juan.

