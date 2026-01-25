Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado
Tras el fuerte temporal de los últimos días, este diario recorrió el departamento y registró de primera mano el impacto del desborde del Río Blanco. Calles anegadas, viviendas afectadas y un automóvil atrapado en el barro forman parte de las postales que dejó la crecida.
Durante la recorrida realizada por Tiempo de San Juan este domingo al mediodía, una de las zonas más afectadas fue calle Las Moras, una de las arterias principales del departamento y paso obligado hacia Punta Negra. A pesar de que ya había transcurrido más de un día desde las lluvias, el agua seguía acumulada y el panorama resultaba desolador.
Muy cerca del humedal ubicado frente al Parque Sarmiento, numerosas viviendas evidenciaban el paso del agua. Vecinos y personas que circulaban por el lugar se mostraban sorprendidos por el estado de la calle, completamente anegada, con barro espeso y sectores intransitables.
El desborde que cambió el paisaje
El crecimiento del caudal del Río Blanco, especialmente a la altura del Puente Blanco sobre Ruta 12, fue determinante. Allí, el agua salió de su cauce y avanzó sobre calles y propiedades, afectando incluso a barrios privados de la zona.
Autos arrastrados por la corriente quedaron incrustados en montículos de barro, mientras que en varias casas aún se observan las marcas que dejó el nivel del agua. Las imágenes reflejan la magnitud de un fenómeno natural que tomó por sorpresa a los habitantes del oeste sanjuanino.
El auto atrapado, una postal del desastre
Una de las escenas que más llamó la atención -y que quedó registrada en video- fue la de un automóvil Renault Symbol que quedó completamente atrapado en medio del agua y el lodo, sobre calle Las Moras. El vehículo permanece abandonado, prácticamente incrustado en el barro, sin posibilidad de ser removido debido al estado del terreno.
La postal se convirtió en una de las más fotografiadas por vecinos y turistas que recorren la zona camino a Punta Negra, reflejando el impacto del temporal en un departamento que ya había sido castigado en otras ocasiones por incendios, pero que esta vez fue sorprendido por la fuerza del agua.
Daños y muestras de solidaridad
A través de las redes sociales, los propios damnificados difundieron imágenes del día después. Comercios, como el restaurante La Coqueta, mostraron los daños sufridos en sus instalaciones, aunque también destacaron la ayuda recibida y agradecieron la solidaridad de allegados y vecinos.
Las viviendas más afectadas se concentran sobre calle Las Moras y en sectores cercanos a Ruta 12, donde el barro y el agua dejaron huellas visibles que dan cuenta de la magnitud de las inundaciones en Zonda.