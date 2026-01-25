Imperdible exposición: la infancia veraniega de grandes artistas sanjuaninos, una pinturita

En el marco del primer aniversario del reconocido portal Arte de San Juan, se ha orquestado una exposición que fusiona la trayectoria de grandes artistas sanjuaninos con la ternura de sus recuerdos más tempranos. La muestra, titulada "Veranos de nuestra niñez", se instalará durante todo el mes de febrero en la sala del Centro Cultural Estación San Martín, ofreciendo un refugio de nostalgia y creatividad.

La inauguración está programada para el viernes 6 de febrero, a las 20:00 horas. Se trata de una apuesta colectiva que reúne a 19 artistas de diversas disciplinas, quienes han aceptado reencontrarse con el niño y la niña que fueron a través de sus respectivas improntas.

Pablo Yamamoto, gestor de la muestra, explicó que la elección del tema no fue azarosa: "Yo quería hacer una muestra que le pueda dar la mayor libertad posible a los artistas para que se explayen y se me ocurrió un tema que me pareció interesante para presentarlo al regreso de las vacaciones de verano, que es 'Veranos de nuestra niñez'".

image

Según el gestor, la respuesta de la comunidad artística fue inmediata y entusiasta: "Le hice la consulta a los artistas dentro del grupo de WhatsApp que tenemos y hubo una repercusión muy positiva. Muchos artistas que han hecho verdaderamente todo un proceso, todo una catarsis con esta convocatoria, con esta idea de evocar sus años más tiernos y más dulces".

Uno de los mayores atractivos de esta exposición es la jerarquía de sus protagonistas. La nómina incluye nombres que resuenan no solo en las galerías de San Juan, sino también en el ámbito nacional e internacional.

"Creo que va a ser una experiencia muy linda. La exposición cuenta con artistas que tienen muchísimos años de trayectoria acá en San Juan, pero creo que es la primera vez que hay como un llamado explícito a mostrar lo que es la línea de cada uno de estos artistas y el cómo se expresan ellos a través del arte", explicó Yamamoto.

Embed - Primera Muestra Arte de San Juan

La identidad sanjuanina, el eje narrativo

La curaduría de la muestra ha estado a cargo de Lucila Riofrío, quien ha trabajado meticulosamente para que las obras no queden aisladas, sino que formen un relato coherente que el público pueda sentir como propio.

"’Veranos de nuestra niñez’ es un tema que nos atraviesa a todos y digamos que el desafío es precisamente que todas estas situaciones que hemos vivido también el público las pueda visualizar. Se trata de poner en valor nuestros recuerdos, nuestra infancia, fundamentalmente en el verano. En San Juan hay elementos comunes que tuvieron que ver con la chaya, que tuvieron que ver con los lugares de vacaciones, los sitios donde se hacían picnics. Eso tiene que ver mucho con nosotros y es lo que intentaremos que el visitante vea", comentó Lucila, quien también forma parte de los talentos que abrirán su corazón más tierno y caluroso.