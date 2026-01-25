Las empresas sanjuaninas se animan a usar la IA en sus procesos operativos y hacen punta en innovación tecnológica

Según el último informe de la consultora global McKinsey, el 78 por ciento de las organizaciones de todo el mundo ya utilizan la Inteligencia Artificial (IA), en al menos una función empresarial. Esta tendencia que no escapa a Argentina ni a San juan particularmente - aunque plantea dudas respecto del futuro laboral de muchas personas-, es una realidad de la que no se puede escapar. Por el contrario se trata de adaptación a la nueva era, quizá similar a la revolución que produjo la aparición de la electricidad, o de internet, entre otros cambios que modificaron radicalmente la vida del ser humano. Lo cierto es que en la provincia los desarrolladores de software con IA para procesos operativos de negocios, industria, comercio, minería, servicios, entre otros, trabajan en propuestas que muchos empresarios suman a sus procesos para mejorar la eficiencia y productividad.

Matías Junco de Software Makers SAS, explicó que “hay responsables de empresas que nos plantean que usan IA pero en realidad lo hacen para consultar o pedir resúmenes a través del chat GPT por ejemplo, pero la implementación a nivel empresarial para que sea óptima debe ser puesta en práctica en los procesos operativos. Por citar ejemplos, en tareas que son repetitivas, para interpretar información compleja, para gestión de stock, para predicciones de ventas reales a través de evaluaciones de los movimientos de stock de los últimos 3 meses o 6 meses, entre otros aspectos. Hay que trabajar en cada empresa de acuerdo con las necesidades que tengan para lograr resultados en la productividad. Así estamos trabajando con varias firmas locales de diferentes rubros”.

IA2

Además, Matías Lahoz, socio de Makers sostiene que el crecimiento tecnológico en San Juan es constante, con muchos talentos a la orden del día en esta actividad, y que “las empresas que se adapten a la IA hoy, tendrán ventajas competitivas y sostenibles en los próximos 5 años”.

El informe McKinsey también confirma que la IA está transformando las empresas en todo el mundo y va mucho más allá de la implantación de herramientas en las organizaciones ya que reediseña los procesos, las estructuras y las estrategias corporativas. Otro dato relevante que se desprende de allí es que el 71% de las empresas ya utiliza IA generativa, que acelera la resolución de retos y oportunidades en áreas como marketing y desarrollo de productos.

Respecto de los puestos de trabajo que puede llegar a reemplazar y su función en las empresas, Juan Marcos Tripolone de la firma Wes sostiene que “desde una visión muy optimista, algunos dicen que no te va a reemplazar la IA, te va a reemplazar alguien que sepa usar mejor la IA, o sea quien se adaptó a los cambios. Otros gurués dicen que todos los puestos serán reemplazables en un futuro y va a ser una decisión estratégica, de valores humanos, pensamiento crítico y creativo, o será simplemente una decisión económica si usamos humanos o máquinas”.

IA para atención al cliente

Elías Rodríguez (30) es un joven empresario dedicado a la venta de materiales para la construcción -El Albañil-, y uno de los primeros que aceptó el reto de diseñar junto con el equipo de Makers, un asistente que genera presupuestos, carga pedidos y hace todo lo que haría un empleado, sólo que funciona las 24 horas. “Nosotros somos una empresa pequeña y pude advertir que teníamos un problema para responder las consultas con la velocidad que la gente demanda. Evaluamos distintas opciones con el chatbot que ofrece respuestas automatizadas pero nada se adecuaba a nuestras necesidades. Así fue que comenzamos a desarrollar este agente virtual que responde consultas, saca dudas, da presupuestos, hace cálculos aproximados de la cantidad de materiales que alguien necesita para determinada obra, entre otras funciones”.

Este agente virtual funciona a través de Whatsapp, es decir que alguien con tan sólo el número de teléfono de la empresa puede conseguir toda la info que necesita. Incluso lee fotos donde figuran los materiales que pide el ingeniero, arquitecto, plomero u otro vinculado a la construcción, aún cuando el papel parezca ilegible. Además realiza cálculos con sólo cargarle las medidas o algún otro dato que demande sobre lo que se quiere construir.

“Quiero aclarar que no desplazo a nadie porque si bien esta función la hacían dos personas que trabajan 8 horas por día, una de ellas pasó a ocupar un cargo de mayor relevancia y la otra se ocupa de otras tareas y de colaborar cuando el agente virtual no alcanza a cubrir las exigencias de los clientes”, agrega.

IA3

Victoria Atencio, propietaria del Complejo Deportivo La Cantera, es otra de las jóvenes empresarias que ya utiliza un software para mejorar la eficiencia. Se trata de un asistente virtual que organiza los turnos para el uso de las canchas –tanto de paddle como de fútbol-las 24 horas.

“Sólo hace falta mandar un mensaje al whatsapp para pedir turno y el chat agenda la reserva previa consulta sobre si querés cancha techada o abierta, día y horario. Además podes pagar por el mismo medio y te hace un descuento si pagas completo, o podes dejar una seña. Esto ha permitido que el canchero no tenga esa tarea todo el día, claro que sigue haciendo otras actividades relacionadas con su labor”, indica.

Victoria entiende que eso funciona siempre que el factor humano también esté presente. “El canchero es el que te recibe, te lleva el agua, las pelotas está para atenderte y eso no se cambia por la IA. Sólo reemplacé una tarea repetitiva”, agrega.

IA busca talentos

Wes, la desarrolladora de software de Juan Marcos Tripolone, usa la IA para su proceso de selección de talentos tecnológicos, además de desarrollar software para terceros. “Nosotros tenemos para nuestro procesos de reclutamiento de talentos un agente de inteligencia artificial personalizado, desarrollado y entrenado con nuestra base de datos. Nos ayuda muchísimo con los procesos de búsqueda para cubrir vacantes en los equipos de desarrollo porque arroja los mejores candidatos, nos permite evaluar a cada uno de ellos con sus fortalezas y debilidades, realiza la transcripción de las llamadas de las entrevistas, de manera que nos queda un informe de todo el proceso de la selección. Es básicamente un chat GPT adaptado a través de un agente personalizado y entrenado para Wes”.

IA para Bioingeniería

Para terceros, el equipo de Tripolone desarrolló una plataforma para la empresa AGC Ingeniería Biomédica. Es una aplicación con un agente entrenado para asistir en el diagnóstico de necesidades de transformación tecnológica en clínicas. “En muy pocas palabras, los usuarios -que pueden ser los gerentes de tecnología de las clínicas clientes de AGC -, pueden realizar autodiagnósticos en base al estado de situación actual de su tecnología y esta herramienta les ayuda a generar un plan de innovación tecnológica proponiéndoles actualizaciones”, indica.

IA para sectores de grandes compras

Otro asistente creado por Wes está destinado a la cadena de suministros. Se denomina “West Supply Chain Assistant”, y tiene como objetivo ayudar a los sectores de compras de grandes empresas mineras, constructoras o industrias. “Está pensando para quienes necesitan un departamento de compras atento, preparado para verificar que estemos comprando bien, que las propuestas en presencia de un llamado a concurso de precios o licitación, estén en orden, que coteje las ofertas, que detecte riesgos, entre muchos otros factores”, explica.