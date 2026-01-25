domingo 25 de enero 2026

Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Tras varias horas de interrupciones por las lluvias, Vialidad Nacional informó que la Ruta 40 Norte volvió a quedar transitable de manera momentánea. Sin embargo, otras vías provinciales presentan demoras y vehículos detenidos por la presencia de crecientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las intensas lluvias registradas durante este domingo provocaron serias complicaciones en distintos caminos de San Juan. Durante la tarde y la noche se reportaron cortes preventivos, vehículos detenidos y largas esperas en rutas nacionales y provinciales, especialmente en el norte de la provincia.

En horas de la tarde comenzaron a circular videos e imágenes enviados por lectores de Tiempo de San Juan que mostraban el agua cruzando con fuerza los badenes de la Ruta Nacional 40, en el sector previo a Talacasto. Según relataron automovilistas, varios vehículos quedaron detenidos en el lugar, entre ellos autos particulares y un colectivo de media distancia de la Red Tulum, a la espera de poder avanzar.

Más tarde, a las 20:46, Vialidad Nacional informó mediante un parte oficial que la Ruta 40 Norte, en el tramo San Juan–Jáchal–Ullum, quedó nuevamente transitable por el momento. Indicaron que en la zona de Matagusanos, a la altura del kilómetro 3510,5, y en Talacasto, en el kilómetro 3519, se registran bajadas de creciente con poco caudal de agua, lo que permitió habilitar la circulación bajo estricta precaución.

Desde el organismo señalaron que se mantiene un operativo de Gendarmería Nacional en el lugar y solicitaron respetar las indicaciones del personal. Además, pidieron paciencia y tranquilidad a los conductores, y explicaron que será necesario aguardar a que el agua termine de drenar para que las máquinas de Vialidad Nacional puedan ingresar a realizar tareas de mantenimiento y control.

En paralelo, se informó que en la Ruta 149, en el tramo comprendido entre la Ruta 40 y la bifurcación hacia los departamentos Iglesia y Calingasta, se percibió una creciente de gran magnitud. Según indicaron, varios vehículos quedaron detenidos en la zona, generándose largas filas de autos que esperaban condiciones seguras para continuar su recorrido.

Desde Vialidad Nacional explicaron que, ante la presencia de bajadas de creciente, se aplican cortes preventivos siguiendo criterios técnicos y de seguridad vial. Detallaron que, aunque el agua sobre la calzada pueda parecer leve, el mayor riesgo se encuentra en posibles socavones, erosiones internas y arrastre de material que no son visibles y pueden provocar siniestros graves.

Finalmente, recomendaron no circular durante la noche, evitar desplazamientos innecesarios, no intentar cruzar badenes con agua sobre la calzada y mantenerse informados a través de los canales oficiales. También remarcaron que la red vial nacional continúa siendo monitoreada de manera permanente y que se emitirán nuevos informes según evolucione la situación.

