Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Las intensas lluvias registradas durante este domingo provocaron serias complicaciones en distintos caminos de San Juan. Durante la tarde y la noche se reportaron cortes preventivos, vehículos detenidos y largas esperas en rutas nacionales y provinciales, especialmente en el norte de la provincia.

En horas de la tarde comenzaron a circular videos e imágenes enviados por lectores de Tiempo de San Juan que mostraban el agua cruzando con fuerza los badenes de la Ruta Nacional 40, en el sector previo a Talacasto. Según relataron automovilistas, varios vehículos quedaron detenidos en el lugar, entre ellos autos particulares y un colectivo de media distancia de la Red Tulum, a la espera de poder avanzar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2015566400341901373&partner=&hide_thread=false Un badén que parece un río y los automovilistas esperando por pasar: los videos que generan alerta en la Ruta 40 pic.twitter.com/VJAG47ezhS — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 25, 2026

Más tarde, a las 20:46, Vialidad Nacional informó mediante un parte oficial que la Ruta 40 Norte, en el tramo San Juan–Jáchal–Ullum, quedó nuevamente transitable por el momento. Indicaron que en la zona de Matagusanos, a la altura del kilómetro 3510,5, y en Talacasto, en el kilómetro 3519, se registran bajadas de creciente con poco caudal de agua, lo que permitió habilitar la circulación bajo estricta precaución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2015570397635224029&partner=&hide_thread=false Camino cortado por el agua en la Ruta 40



Video gentileza: Jáchal Transmite pic.twitter.com/65rIlzFn4r — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 25, 2026

Desde el organismo señalaron que se mantiene un operativo de Gendarmería Nacional en el lugar y solicitaron respetar las indicaciones del personal. Además, pidieron paciencia y tranquilidad a los conductores, y explicaron que será necesario aguardar a que el agua termine de drenar para que las máquinas de Vialidad Nacional puedan ingresar a realizar tareas de mantenimiento y control.

image

En paralelo, se informó que en la Ruta 149, en el tramo comprendido entre la Ruta 40 y la bifurcación hacia los departamentos Iglesia y Calingasta, se percibió una creciente de gran magnitud. Según indicaron, varios vehículos quedaron detenidos en la zona, generándose largas filas de autos que esperaban condiciones seguras para continuar su recorrido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2015585257441882216&partner=&hide_thread=false Automovlistas esperan pasar por la Ruta 149 pic.twitter.com/BT0MWiRW1U — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 26, 2026

Desde Vialidad Nacional explicaron que, ante la presencia de bajadas de creciente, se aplican cortes preventivos siguiendo criterios técnicos y de seguridad vial. Detallaron que, aunque el agua sobre la calzada pueda parecer leve, el mayor riesgo se encuentra en posibles socavones, erosiones internas y arrastre de material que no son visibles y pueden provocar siniestros graves.

Finalmente, recomendaron no circular durante la noche, evitar desplazamientos innecesarios, no intentar cruzar badenes con agua sobre la calzada y mantenerse informados a través de los canales oficiales. También remarcaron que la red vial nacional continúa siendo monitoreada de manera permanente y que se emitirán nuevos informes según evolucione la situación.