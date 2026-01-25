domingo 25 de enero 2026

Los esenciales culturales de Alejandro Segovia: de ver "Orca, la ballena asesina" tres veces en un día a los cuentos de Fontanarrosa

En la primer entrega de este nuevo espacio, el humorista y músico sanjuanino abre una ventana íntima a las historias, canciones y ficciones que lo marcaron y lo definen.

Por Bautista Lencinas
WhatsApp Image 2026-01-25 at 7.14.17 PM

En Tiempo de San Juan inauguramos un nuevo espacio que invita a mirar a los personajes locales desde un lugar distinto: sus consumos culturales más significativos. Libros, discos, series y películas que no solo entretuvieron, sino que marcaron etapas, moldearon miradas y ayudaron a construir identidades. Los esenciales culturales son esas obras que, sin saberlo, nos explican un poco quiénes somos. En este caso, el protagonista es Alejandro Segovia, músico y humorista sanjuanino.

Veterinario de formación, músico y comediante por vocación, Segovia es un artista atravesado por múltiples mundos. Su recorrido profesional —que va de la clínica veterinaria al escenario— se nutre de la observación, la empatía y el relato cotidiano. No sorprende entonces que sus elecciones culturales dialoguen con la infancia, el humor popular y la emoción colectiva, combinando la risa con cierta nostalgia que hoy también se refleja en su stand up.

Entre recuerdos de tardes frente al televisor, lecturas que despertaron carcajadas inolvidables y discos que todavía suenan como banda sonora personal, Segovia repasa algunos de esos pilares culturales que lo acompañaron desde siempre.

Mirá el video con Los escenciales culturales de Ale Segovia:

