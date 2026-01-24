Centrado en la biofilia, cómo será el primer "Hospital Jardín" destinado a la salud mental de los sanjuaninos

La obra que comenzó a construirse en 2017 en San Martín y quedó abandonada, será retomada y refuncionalizada para la creación del "Hospital Jardín", destinado a la atención de la salud mental. Fotos: Munipalidad de San Martín.

La Provincia avanza con la reactivación y redefinición de un espacio para la creación del Centro de Salud Mental Comunitario y Bienestar Integral en San Martín, un proyecto que propone un modelo innovador bajo el concepto de “ Hospital Jardín”, centrado en el concepto de biofilia, donde la arquitectura y la naturaleza se integran para favorecer la recuperación de los pacientes. Con un presupuesto superior a los 4.300 millones de pesos y un plazo de obra de 420 días, el espacio será una pieza clave del Plan Provincial de Salud Mental anunciado por el gobernador Marcelo Orrego.

El Ministerio de Infraestructura, en coordinación con el Ministerio de Salud, desarrolla la reactivación del proyecto para la construcción de este espacio en una obra que había quedado paralizada y que ahora será completamente redefinida bajo nuevos paradigmas de atención integral.

image

El llamado a licitación fue publicado esta semana en el Boletín Oficial, con un presupuesto oficial de $4.363.448.613,03 y apertura prevista para febrero próximo. Según el pliego, el plazo de ejecución será de 420 días corridos, con el objetivo de dotar a la provincia de un espacio de alta complejidad orientado a la atención ambulatoria, la internación y la rehabilitación psicosocial.

El centro se emplazará en el distrito Dos Acequias, sobre calle Rawson, entre el Camping Municipal y el barrio Bella Vista, en un terreno donado por la Municipalidad de San Martín al Ministerio de Salud Pública y sobre una edificación que comenzó a realizarse y quedó frenada. Según indicaron las autoridades, la ubicación fue definida estratégicamente para garantizar accesibilidad a la población del departamento y zonas aledañas.

El hospital de salud mental, una obra reactivada y redefinida

Cabe tener en cuenta, que la obra original había sido iniciada en 2017 con una superficie de 1.053 metros cuadrados, impulsada por el crecimiento demográfico de la zona. Sin embargo, factores económicos y la emergencia sanitaria por COVID-19 derivaron en la rescisión del contrato original, dejando el edificio con un avance del 50% en su estructura. Durante el período de inactividad, el predio sufrió deterioros por vandalismo, situación que fue contemplada en el nuevo diagnóstico técnico.

image

En 2024, el Ministerio de Salud solicitó formalmente la reactivación del predio, pero con una visión renovada: no solo completar la infraestructura, sino redefinirla para responder a una demanda histórica y urgente vinculada a la salud mental, con un enfoque humanizado y moderno.

La intervención actual amplía de manera significativa la capacidad operativa del centro, que pasará a conformar un complejo que sumará nuevas áreas cubiertas y semicubiertas, alcanzando una superficie total de 2.616,09 metros cuadrados.

image

La refuncionalización incluirá un área de atención primaria con hall de acceso, recepción, salas de espera, consultorios, enfermería, farmacia y administración. También se incorporará una nueva ala de internación con cuatro habitaciones con capacidad para tres camas cada una, depósitos de insumos y áreas destinadas a guardias médicas.

En materia de servicios, el proyecto prevé una nueva cocina y comedor con acceso independiente, optimizando la logística para pacientes y personal.

Talleres, jardines y espacios de integración

Uno de los ejes distintivos del proyecto es la creación de espacios destinados a la rehabilitación y la inclusión social. Se proyecta un sector de talleres con cuatro espacios adaptables para capacitación y terapias, un playón polideportivo exterior y amplios jardines con pérgolas, concebidos como ámbitos de recreación y contención.

"Tanto los espacios interiores como los exteriores estarán orientados al bienestar integral de pacientes, profesionales y la comunidad, reforzando el concepto de salud mental comunitaria", destacaron desde el Ministerio de Infraestructura.

image

En ese contexto, la propuesta arquitectónica se basa en el concepto de “Hospital Jardín”, inspirado en la biofilia, una tendencia psicológica y arquitectónica que promueve la integración del ser humano con la naturaleza.

La idea es que el entorno natural forme parte del proceso terapéutico, favoreciendo la recuperación y generando condiciones saludables de trabajo para los equipos profesionales.

La biofilia, definida inicialmente por Erich Fromm como el amor a la vida y desarrollada posteriormente por el biólogo Edward O. Wilson, plantea que los seres humanos tienen una afinidad innata con los seres vivos y la naturaleza, y que el contacto con estos elementos resulta fundamental para el bienestar físico y mental.

Un pilar del Plan Provincial de Salud Mental

El nuevo centro se enmarca en el Plan Provincial de Salud Mental, anunciado en septiembre del año pasado por el gobernador Marcelo Orrego, que contempla cinco ejes de acción: rectoría en salud mental comunitaria, prestación de servicios, comunicación socio-comunitaria, vigilancia epidemiológica e investigación, y capacitación y docencia.

image

Bajo estos conceptos, se busca consolidar la institucionalidad de la Dirección de Salud Mental mediante la formalización de su estructura y presupuesto, permitiendo coordinar políticas públicas con otras áreas del Estado, instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil. También se previó la creación de una Comisión Provincial de Salud Mental y la puesta en marcha de un Observatorio de Salud Mental para la investigación, la capacitación y la vigilancia epidemiológica.

Además, el plan garantiza la cobertura en los tres niveles de atención. En el primer nivel (centros de salud, CAPS, postas y CICs) se implementa el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, ampliando intervenciones de promoción y prevención. En el segundo nivel, los hospitales departamentales conforman servicios interdisciplinarios de salud mental, para dar respuesta a problemáticas prevalentes y emergentes. Y en el tercer nivel, hospitales descentralizados y centros terapéuticos especializados asumen la gestión de casos complejos, articulando con equipos de apoyo territorial. En este punto se apoya la construcción del nuevo centro.