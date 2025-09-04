Lanzaron en San Juan el Plan Provincial de Salud Mental: los 5 ejes de cómo se implementará

Ya está en marcha en San Juan el Plan Provincial de Salud Mental . Esta nueva acción fue presentada por Marcelo Orrego este jueves en Casa de Gobierno . Se trata de una estrategia integral por la que se crearán y fortalecerán las estructuras institucionales, buscando que sea entendida como parte esencial de la vida en sociedad.

Discusión nacional Ley de Salud Mental: arrancó el debate en el Congreso con el alerta por la suba de suicidios de adolescentes

El Plan Provincial de Salud Mental de San Juan surge como una herramienta estratégica para consolidar un modelo de atención comunitario, inclusivo y con enfoque de derechos humanos. Se apoya en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, en los lineamientos del Plan Nacional de Salud Mental 2023–2027 y en diversos marcos internacionales que promueven la protección de los derechos de las personas con padecimientos mentales.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Presentaron el Programa de Salud Mental en San Juan. Una solución interministerial e integral para abordar un tema sensible. Apunta, entre otros temas, a prevenir el suicidio entre adolescentes."Somos todos importantes desde el lugar que a cada uno le toca", destacó Marcelo Orrego. Más info en @tiempodesanjuan #saludmental #sanjuan #marceloorrego #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

En San Juan, la creación de la Dirección de Salud Mental constituye un hito institucional que permite integrar y fortalecer procesos en marcha, unificando esfuerzos de los equipos de salud, organizaciones sociales, instituciones académicas, organismos del Estado y la comunidad. El plan no se limita a la atención de la enfermedad, sino que promueve el bienestar integral, la participación comunitaria y la inclusión social de las personas, con el compromiso de superar estigmas y prácticas discriminatorias.

Al respecto, el gobernador Orrego, destacó que, “es realmente importante que nos demos cuenta de lo trascendente que es trabajar en estos temas tan importantes. Sobre todo, porque va a ayudar muchísimo en la prevención. Porque como decía el ministro de Salud –Amilcar Dobladez-, cuando ya el problema lo tenemos encima, evidentemente es muy difícil solucionarlo. Tenemos que abordarlo antes y para eso tenemos un equipo técnico de primer nivel que le va a dar la importancia necesaria al tema teniendo en cuenta los tiempos actuales”.

Y sumó: “Se trata de trazar claramente un programa que esté destinado para mejorar la salud mental de nuestras familias, de nuestra gente”.

image

El plan se apoya en un enfoque de derechos humanos, reconociendo a las personas usuarias como sujetos plenos de derechos; en la Atención Primaria de la Salud, como estrategia central de cercanía territorial; en una perspectiva de curso de vida, que contempla las necesidades específicas de cada etapa (niñez, adolescencia, adultez y vejez); en la perspectiva de género y diversidades, para garantizar equidad y accesibilidad; y en la centralidad de la persona y su entorno, que coloca los vínculos, la comunidad y la inclusión social en el centro de las intervenciones.

Se busca construir una sociedad que valore y proteja la salud mental, donde cada persona pueda acceder a una atención oportuna y de calidad, culturalmente respetuosa, libre de estigmas y discriminaciones, participando activamente en la vida social.

Los 5 ejes para implementar el plan de Salud Mental

El programa se divide en cinco ejes de acción: Rectoría en Salud Mental Comunitaria; Prestación de servicios en la red de salud mental; Comunicación socio-comunitaria; Vigilancia epidemiológica e investigación; y Capacitación y docencia.

Bajo estos conceptos, se plantea consolidar la institucionalidad de la Dirección de Salud Mental mediante la formalización de su estructura y presupuesto, permitiendo coordinar políticas públicas con otras áreas del Estado, instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil. También prevé la creación de una Comisión Provincial de Salud Mental y la puesta en marcha de un Observatorio de Salud Mental para la investigación, la capacitación y la vigilancia epidemiológica.

Además, se busca garantizar la cobertura en los tres niveles de atención. En el primer nivel (centros de salud, CAPS, postas y CICs) se fortalecerán los equipos interdisciplinarios, ampliando intervenciones de promoción y prevención, con herramientas como la Guía MhGAP de la OMS. En el segundo nivel, los hospitales departamentales conformarán servicios interdisciplinarios de salud mental, capaces de dar respuesta a problemáticas prevalentes y emergentes, garantizando atención de urgencias y continuidad de cuidados, y, en el tercer nivel, hospitales descentralizados y centros terapéuticos especializados asumirán la gestión de casos complejos, articulando con equipos de apoyo territorial.

Asimismo, se incluye la creación de dispositivos intermedios (como centros de día, viviendas asistidas y programas de apoyo ambulatorio), la incorporación de teleconsulta, y planes específicos de atención a grupos vulnerables en situaciones de emergencia o desastre, y el Programa Provincial de Prevención del Suicidio se consolidará como un eje transversal, con estrategias comunitarias e intersectoriales.

Por otra parte, se proyecta la implementación de un Plan Anual de Comunicación en Salud Mental, con campañas de sensibilización que promuevan el respeto por los derechos y reduzcan estigmas, formando a comunicadores para un abordaje responsable, y desarrollando un banco de materiales y experiencias comunitarias que sirva de soporte para replicar buenas prácticas.

A su vez, se impulsará un sistema de información en salud mental, que permita monitorear la situación provincial en tiempo real. Esto implicará integrar los registros a la historia clínica digital, capacitar a equipos en el uso de sistemas y elaborar anualmente un Análisis de Situación de Salud Mental Comunitaria (ASISMC).

También, se prevé el diseño de trayectos formativos en Salud Mental Comunitaria, en conjunto con universidades, asociaciones profesionales y organismos internacionales para el abordaje de urgencias y crisis en domicilio o vía pública, y la creación de sistemas de supervisión y apoyo remoto. Además, se fortalecerá la perspectiva comunitaria en las Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental, y se incorporarán componentes de salud mental en las residencias médicas y programas universitarios, como también se impulsará la capacitación de actores no convencionales: fuerzas de seguridad, equipos judiciales y agentes comunitarios.

Antecedentes

San Juan cuenta con una trayectoria importante en la materia. Desde la sanción de la Ley Provincial N° 6976 en 1999, hasta la implementación del Plan de Salud Mental y Adicciones en 2012, se fueron desarrollando acciones de descentralización, incorporación de profesionales en las zonas sanitarias, refuncionalización del Hospital El Zonda como hospital general, y la creación de dispositivos comunitarios y programas especializados como el de Prevención del Suicidio. Todo ello constituye el antecedente inmediato que sostiene y orienta este nuevo plan.