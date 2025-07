Ley de Salud Mental: arrancó el debate en el Congreso con el alerta por la suba de suicidios de adolescentes

En simultáneo se daba la reunión de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y sobre autores de proyectos, solo expuso Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, quien presentó datos terribles: “Se trata de una ley que lleva 15 años y con sistema de monitoreo implementado en 2022, detectamos que en dos años hubo 15.807 casos o intentos de suicidio”.

En esa línea, sintetizó que “hay 22 intentos por día, sin contar las muertes dudosas”, y pidió por la “la creación de un organismo estatal para prevenir y reducir el riesgo de suicidios; la creación de un registro detallado por edad, género y causalidad; y la incorporación de materias que capaciten a los estudiantes”.

Los alarmantes datos explicados por los especialistas

Llegado el turno de los invitados, el primero fue el especialista en Desarrollo Infantil Temprano, Javier Quesada, quien es representante de Unicef Argentina y presentó datos relevados de 190 países: “386 chicos y chicas se suicidaron o intentaron hacerlo”. Alertó, además, que los principales factores de riesgo son “la pobreza, violencia y discriminación”.

Entre otros datos aportados, Quesada añadió que “uno de cada siete adolescentes antes de los 19 años tuvo algún trastorno de salud mental; un 9% relató estar deprimido y un 13% está angustiado entre adolescentes de 13 a 17 años; el 20% presenció situaciones de bullyng y el 11% lo padeció en primera persona; el 70% de 16 a 24 años consumió alcohol en el último año; y más del 20% de los jóvenes entre 13 y 15 años consideró la posibilidad de suicidarse ”.

En segundo orden, habló el exdirector nacional de Salud Mental, Luciano Grasso. Primero cuestionó al arco político: “Reclamamos la promoción de la defensa de los derechos de NNyA, pero por otro lado nos encontramos con una desprotección y vulneración de esos derechos consagrados”; Luego, explicó que “no todo padecimiento se debe pensar en términos de patología”.

En el marco de un relato personal, Matias Kornetz, director de Adicciones en el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires contó que “mi sueño era ser jugador de fútbol y eso se vio truncado porque crecí en un hogar con papás con patologías psiquiátricas, ambos dos con diagnóstico bipolares”.

Luego, relató que le tocó vivir en la calle y aseveró: “Conocí la droga a los 12 años y a los 19 me convertí en policonsumidor”. En tal sentido, el fundador de Prevenir es Amar explicó que “las personas que se quitan la vida no es que quieren morir, es que no quieren seguir viviendo así”.

En representación del Hospital Garrahan, estuvo presente en el debate Alejandra Bordato, jefa del Servicio de Salud Mental, quien relató el caso de una paciente de 14 años con la madre de situación de prisión, el padre de consumo de sustancias: “La atención fue interdisciplinaria, pero llegamos tarde porque casi consuma el suicidio”.

Propuso, entre varios ítems, “darles conocimientos a las escuelas y fortalecer la atención primaria de la salud”. Y luego, manifestó que “vemos que hay pocos factores de salud donde los chicos lo necesitan y el silencio y la ausencia de palabra daña”, en relación a los casos de suicidio.

En otro punto, alertó que “post pandemia hubo un incremento del 20%, donde hay cada vez más niños y niñas con intentos de suicidio”, y aseveró que “se ha incrementado la letalidad del método”. Agregó, para culminar, que detectar en la adolescencia quizás es tarde, hay que detectar desde más temprano”.

Después, Roberto Mato, jefe de Clínica de la Unidad de Adolescencia y Transición, expresó que hay un “deterioro en el tejido social con crecimiento en pobreza infantil; incertidumbre, violencia en los barrios y pérdidas de adultos”. Aseveró, también, que “la soledad reemplazó al diálogo y la pantalla reemplazó al afecto”.

image.png

En otro momento, explicó que “no alcanza con derivar a salud mental, necesitamos una mirada intersectorial con políticas activas; y recuperar la escucha y sostener la presencia”. En medio de los relatos profesionales, consideró al crecimiento de la tasa de suicidios en adolescentes es “una realidad cotidiana que enfrentamos”.

Exministro de Salud de la Nación, el diputado nacional Daniel Gollán (UP – Buenos Aires) consideró que “podemos hacer un trabajo de mejorar la ley, pero si no hay más recursos no vamos a poder lograr nada”. Cuestionó que la “Ley de Salud Mental iba a tener un 10% (del financiamiento del presupuesto), pero solo se gira un 2%”.

El doctor Darío Sanguineto y la doctora Nora Leal Marchena, ambos de la AAPI (Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto Juvenil y Profesionales Afines), señalaron que “cada vez hay menos ofertas desde el punto de vista de especialidades”. Criticaron, también, que hay “una falta de políticas sanitarias que dén recursos para efectuar la formación”.

En otra instancia, la trabajadora social y especialista en Ciencias Sociales y Salud, Graciela Touze, propuso “cambiar el enfoque adultocéntrico”, y lamentó la “falta de abordaje específico hasta no estar en situación de crisis”. Mencionó, tras un relevación de datos, que “los adolescentes destacaron posturas punitivistas y discriminatorias a las personas que consumen sustancias, especialmente cuando son jóvenes y pobres, y un abuso policial y otras formas de violencia contra adolescentes”.

Como respuesta a las autoras de proyectos, la directora de Fundación Empesares, Cintya Castañeda, afirmó que “el suicidio es la primera causa de muerte violenta en jóvenes de 14 a 23 años”. Señaló, además, que “en 2023 se suicidaron 4.197 personas” y que “993 tenían de 10 a 24 años”. “No se está haciendo nada”, aseveró la licenciada en Psicología.

De forma explícita, Castañeda ejemplificó: “Un caso de suicidio afecta hasta 135 personas y de manera profunda, si yo me suicido, ustedes no se olvidan más de mí”. Después, sugirió que “para mí, la solución es cambiar la ley porque veo madres que están desesperadas pidiendo la ayuda y hay que enseñar a pedir ayuda”.

En el cierre de su intervención, explicó que dentro de la iniciativa “tiene que ser muy integral el enfoque y que salga de la escuela; organizar desde abajo con grandes campañas de prevención, educación en los colegios; y se tienen que financiar programas desde el Estado”. Estuvo acompañada por Carolina Omelyaniuk, integrante de la Fundación Empesares.

Estuvieron presentes en el debate, también, la jueza y consejera de la Magistratura, María Alejandra Provítola; el médico especialista en Pediatría y Adolescencia, Fernando Zingman; y la doctora en Ciencias Penales, licenciada en Psicología y referente de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, María Lourdes Molina.

(Fuente: Parlamentario)