domingo 25 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A una semana de la tragedia

"Se borraron", aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa

La mujer, que se había expresado en los últimos días por el giro en la investigación, volvió a manifestarse en sus redes sociales y una vez más apuntó contra los jóvenes que se hallaban junto a su hijo durante el fatídico episodio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

Luego de que la investigación por la muerte de Pablo Tiziano Araoz Catellino tuviera un giro clave y cambiara de fuero por posibles responsabilidades penales de menores, la madre de la víctima volvió a apuntar contra los sujetos bajo la lupa. Lo hizo a través de sus redes sociales y a una semana de la tragedia ocurrida en el Canal Benavidez.

Lee además
la madre del nino que murio ahogado en el canal apunto contra los amigos del menor: no sabia nadar y lo empujaron
Explosivas declaraciones

La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: "No sabía nadar y lo empujaron"
la desgarradora reaccion de la madre del chico que se ahogo en el canal benavidez, tras el giro en la causa
Repercusiones

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa

Este domingo por la mañana, Mariana Castellino aseguró: "Hoy hace una semana de tu partida ... Una semana que te quitaron la vida... Una semana que todos los que te acompañaban se borraron se escondieron".

Atravesada por el dolor, la mujer que ya había reaccionado por el cambio en la causa, que sugiere el descarte de la teoría de un accidente, se refirió una vez más a los menores que se hallaban junto a su hijo en el fatídico episodio y los cuestionó por su accionar tras el trágico desenlace. Es que, según Castellino, los jóvenes se habrían comportado de manera desinteresada.

"Ninguno fue capaz de venir a contar lo que te había pasado ... Pero creo en la justicia y en Dios que esto saldrá a la luz y los responsables deberán pagar...", sostuvo, al mismo tiempo que cerró: "Justicia por vos hijo mío !!!!".

En la previa, la madre que llora la muerte de su hijo declaró públicamente que el chico nunca se habría arrojado al Canal Benavídez por voluntad propia. A través de un desgarrador mensaje en su Facebook, la mujer cuestionó la versión inicial de los hechos y sostuvo que hará todo lo posible para que se conozca la verdad.

"Eras incapaz de meterte a un canal… le tenías pánico”, escribió y agregó: “Me vienen a querer contar que te largaste por voluntad propia y encima con tu remerita puesta. Mamá hará justicia por vos”.

Este viernes se confirmó que Pablo no habría caído solo al canal, sino que habría sido empujado en medio de un juego por otros menores. A partir de esta nueva información, la investigación dejó de tramitar en la Justicia ordinaria y pasó al Juzgado de Menores.

Según fuentes judiciales, un testigo presencial declaró que en el lugar había cuatro chicos, de entre 8 y 14 años, dos de ellos amigos de la víctima. De acuerdo a ese relato, los menores jugaban al borde del canal y se alentaban entre sí a tirarse al agua, pese a que no sabían nadar y mostraban miedo. En ese contexto, y en medio de gritos y empujones propios del juego, uno de los chicos empujó a Pablo, quien cayó al canal y fue arrastrado por la corriente.

El hecho sucedió el domingo 18 de enero, cuando el nene de 13 años y oriundo del Barrio Aramburu cayó al agua, a la altura de calle Maradona. Su cuerpo, que no pudo ser rescatado de inmediato, fue intensamente buscado por las autoridades hasta que, en horas de la madrugada, lo hallaron sin vida.

Seguí leyendo

Atrapan a un menor por el robo a un club de fútbol y secuestran la mayor cantidad de droga del año en San Juan

En una complicada Ruta 40 Norte, chocaron dos vehículos y una ambulancia auxilió a un conductor herido

Cayó un falso policía en Capital: estaba armado y usaba un chaleco antibalas

Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas

Mandan al penal a un sanjuanino con sífilis y hepatitis que es acusado de violar a una mujer con retraso

El enfrentamiento de dos familias en Chimbas terminó con dos detenidos y el secuestro de un revólver

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital

Capital: un colectivo atropelló a un motociclista y lo mató

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Escandaloso final en FADEP: con un polémico arbitraje, Unión fue goleado y quedó eliminado del Regional
Semifinal del Regional

Escandaloso final en FADEP: con un polémico arbitraje, Unión fue goleado y quedó eliminado del Regional

Postales del frío extremo: imágenes que reflejan el impacto de la ola polar en Estados Unidos
Galería de fotos

Postales del frío extremo: imágenes que reflejan el impacto de la ola polar en Estados Unidos

Se borraron, aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa
A una semana de la tragedia

"Se borraron", aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa

La obra que comenzó a construirse en 2017 en San Martín y quedó abandonada, será retomada y refuncionalizada para la creación del Hospital Jardín, destinado a la atención de la salud mental. Fotos: Munipalidad de San Martín.
Avance

Centrado en la biofilia, cómo será el primer "Hospital Jardín" destinado a la salud mental de los sanjuaninos

El día que Zonda se convirtió en Barreal por el temporal que arrasó con autos y casas
Fotos y videos

El día que Zonda se convirtió en "Barreal" por el temporal que arrasó con autos y casas

Te Puede Interesar

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado
Tras el temporal

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los Lucero de Jáchal y una zamba atesorada por dos décadas para el alfarero don Gilberto Mesías
Cultura

Los Lucero de Jáchal y una zamba atesorada por dos décadas para el alfarero don Gilberto Mesías

La Vuelta a San Juan copa Sarmiento en su segunda etapa: largada en Media Agua y final picante en Pedernal
Ciclismo

La Vuelta a San Juan copa Sarmiento en su segunda etapa: largada en Media Agua y final picante en Pedernal

El SIPAD se usó en mayo y en julio  del 2023 para las elecciones provinciales.
Discusión

¿Se puede limitar la cantidad de candidatos en el Sipad? El debate que se viene en la reforma del Código Electoral

No se puede con la mafia: los hinchas de Unión, re calientes por el arbitraje
Torneo Regional

"No se puede con la mafia": los hinchas de Unión, "re calientes" por el arbitraje