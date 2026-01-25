"Se borraron", aseguró la madre del chico ahogado en el Canal Benavidez sobre los menores bajo la lupa

Luego de que la investigación por la muerte de Pablo Tiziano Araoz Catellino tuviera un giro clave y cambiara de fuero por posibles responsabilidades penales de menores, la madre de la víctima volvió a apuntar contra los sujetos bajo la lupa. Lo hizo a través de sus redes sociales y a una semana de la tragedia ocurrida en el Canal Benavidez .

Repercusiones La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa

Explosivas declaraciones La madre del niño que murió ahogado en el canal apuntó contra los amigos del menor: "No sabía nadar y lo empujaron"

Este domingo por la mañana, Mariana Castellino aseguró: "Hoy hace una semana de tu partida ... Una semana que te quitaron la vida... Una semana que todos los que te acompañaban se borraron se escondieron".

Atravesada por el dolor, la mujer que ya había reaccionado por el cambio en la causa, que sugiere el descarte de la teoría de un accidente, se refirió una vez más a los menores que se hallaban junto a su hijo en el fatídico episodio y los cuestionó por su accionar tras el trágico desenlace. Es que, según Castellino, los jóvenes se habrían comportado de manera desinteresada.

"Ninguno fue capaz de venir a contar lo que te había pasado ... Pero creo en la justicia y en Dios que esto saldrá a la luz y los responsables deberán pagar...", sostuvo, al mismo tiempo que cerró: "Justicia por vos hijo mío !!!!".

En la previa, la madre que llora la muerte de su hijo declaró públicamente que el chico nunca se habría arrojado al Canal Benavídez por voluntad propia. A través de un desgarrador mensaje en su Facebook, la mujer cuestionó la versión inicial de los hechos y sostuvo que hará todo lo posible para que se conozca la verdad.

"Eras incapaz de meterte a un canal… le tenías pánico”, escribió y agregó: “Me vienen a querer contar que te largaste por voluntad propia y encima con tu remerita puesta. Mamá hará justicia por vos”.

Este viernes se confirmó que Pablo no habría caído solo al canal, sino que habría sido empujado en medio de un juego por otros menores. A partir de esta nueva información, la investigación dejó de tramitar en la Justicia ordinaria y pasó al Juzgado de Menores.

Según fuentes judiciales, un testigo presencial declaró que en el lugar había cuatro chicos, de entre 8 y 14 años, dos de ellos amigos de la víctima. De acuerdo a ese relato, los menores jugaban al borde del canal y se alentaban entre sí a tirarse al agua, pese a que no sabían nadar y mostraban miedo. En ese contexto, y en medio de gritos y empujones propios del juego, uno de los chicos empujó a Pablo, quien cayó al canal y fue arrastrado por la corriente.

El hecho sucedió el domingo 18 de enero, cuando el nene de 13 años y oriundo del Barrio Aramburu cayó al agua, a la altura de calle Maradona. Su cuerpo, que no pudo ser rescatado de inmediato, fue intensamente buscado por las autoridades hasta que, en horas de la madrugada, lo hallaron sin vida.