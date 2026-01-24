Cayó un falso policía en Capital: estaba armado y usaba un chaleco antibalas

Un episodio tan insólito como preocupante salió a la luz en las últimas horas en Capital , donde un joven de 21 años fue detenido tras hacerse pasar por efectivo policial, pese a no pertenecer a ninguna fuerza de seguridad. El sujeto, además, estaba armado y llevaba consigo distintos elementos que reforzaban su puesta en escena, lo que encendió las alarmas de las autoridades.

El hecho ocurrió en la intersección de Víctor Mercante y Cereceto, cuando personal de la Comisaría 4ta interceptó al individuo, identificado con el apellido Barreto, quien se presentó ante los uniformados como policía. Sin embargo, al ser identificado y requisado, quedó rápidamente al descubierto que se trataba de una suplantación de identidad.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron en poder del falso policía un arma réplica, un pasamontaña, un chaleco táctico y un handy, elementos que utilizaba para simular ser parte de una fuerza de seguridad y que ahora forman parte de la investigación judicial.

Ante la gravedad de la situación, tomó intervención el ayudante fiscal de Flagrancia, Francisco Montaño, quien se hizo presente en el lugar. El caso quedó en manos de Flagrancia, a cargo del fiscal Martín Morando, y el detenido será sometido al procedimiento de flagrancia, donde deberá dar explicaciones sobre por qué pretendía engañar haciéndose pasar por policía.

Además de responder por la portación de armas y la suplantación de identidad, la Justicia buscará determinar cuál era el objetivo de esta maniobra, si el joven actuaba solo o si existen otros posibles involucrados en lo que los investigadores ya consideran una peligrosa puesta en escena.