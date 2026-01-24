sábado 24 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Insólito

Cayó un falso policía en Capital: estaba armado y usaba un chaleco antibalas

El impostor, que vestía con el uniforme de la Fuerza de Seguridad, será juzgado por Flagrancia por los delitos de suplantación de identidad y portación de armas. Por qué lo hacía y si hay más involucrados en su puesta en escena son materia de investigación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Un episodio tan insólito como preocupante salió a la luz en las últimas horas en Capital, donde un joven de 21 años fue detenido tras hacerse pasar por efectivo policial, pese a no pertenecer a ninguna fuerza de seguridad. El sujeto, además, estaba armado y llevaba consigo distintos elementos que reforzaban su puesta en escena, lo que encendió las alarmas de las autoridades.

Lee además
insolito: un preso se quejo porque no le dan yogurt ni postre en el penal de chimbas
Lo que faltaba

Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas
Imagen ilustrativa
Decisión judicial

Mandan al penal a un sanjuanino con sífilis y hepatitis que es acusado de violar a una mujer con retraso

El hecho ocurrió en la intersección de Víctor Mercante y Cereceto, cuando personal de la Comisaría 4ta interceptó al individuo, identificado con el apellido Barreto, quien se presentó ante los uniformados como policía. Sin embargo, al ser identificado y requisado, quedó rápidamente al descubierto que se trataba de una suplantación de identidad.

image

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron en poder del falso policía un arma réplica, un pasamontaña, un chaleco táctico y un handy, elementos que utilizaba para simular ser parte de una fuerza de seguridad y que ahora forman parte de la investigación judicial.

Ante la gravedad de la situación, tomó intervención el ayudante fiscal de Flagrancia, Francisco Montaño, quien se hizo presente en el lugar. El caso quedó en manos de Flagrancia, a cargo del fiscal Martín Morando, y el detenido será sometido al procedimiento de flagrancia, donde deberá dar explicaciones sobre por qué pretendía engañar haciéndose pasar por policía.

Además de responder por la portación de armas y la suplantación de identidad, la Justicia buscará determinar cuál era el objetivo de esta maniobra, si el joven actuaba solo o si existen otros posibles involucrados en lo que los investigadores ya consideran una peligrosa puesta en escena.

Seguí leyendo

El enfrentamiento de dos familias en Chimbas terminó con dos detenidos y el secuestro de un revólver

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital

Capital: un colectivo atropelló a un motociclista y lo mató

Recuperaron materiales robados y otros elementos en un allanamiento en Chimbas

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa

Sigue la preocupación por la sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: le piden un milagro al Cura Brochero

Una funcionaria de Milei habló sobre la gran cantidad de cocaína hallada entre bananas en San Juan: qué dijo

Afectados por el caso Branka Motors volvieron a pedir respuestas en las puertas de Tribunales

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital
Siniestro vial

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños
Impactante

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa
Repercusiones

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa

Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas
Lo que faltaba

Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas

Los hermanos detenidos.
Otra vez los Bajinay

El enfrentamiento de dos familias en Chimbas terminó con dos detenidos y el secuestro de un revólver

Te Puede Interesar

Raúl Díaz y Rodolfo Arce en inmediaciones de la zona del siniestro. Foto: Gabriel Iturrieta. video
Historias

La tragedia que los unió sin conocerse: el encuentro entre un sobreviviente y un rescatista, a 40 años de El Tambolar

Por David Cortez Vega
Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados
Despliegue

Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados

El pelotón sale a conquistar la ruta: el recorrido de la primera etapa de la Vuelta a San Juan
Ciclismo

El pelotón sale a conquistar la ruta: el recorrido de la primera etapa de la Vuelta a San Juan

Cayó un falso policía en Capital: estaba armado y usaba un chaleco antibalas
Insólito

Cayó un falso policía en Capital: estaba armado y usaba un chaleco antibalas

El sueño del pibe: un sanjuanino protagoniza junto a Messi la presentación de un histórico partido
Quién pudiera

El sueño del pibe: un sanjuanino protagoniza junto a Messi la presentación de un histórico partido