sábado 24 de enero 2026

Tiempo pregunta

Si te despertaras siendo Luciano Castro, ¿qué harías? Así respondieron los sanjuaninos

Tras el audio viral en el que el actor fingió acento español para conquistar a una mujer, Tiempo de San Juan salió a la calle y recogió respuestas tan ocurrentes como diversas sobre qué harían los sanjuaninos si fueran Luciano Castro por un día.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luciano Castro volvió a ser viral en las redes sociales y Tiempo de San Juan salió a las calles sanjuaninas para hacer una pregunta simple y disparadora: ¿qué harías si te despertaras siendo Luciano Castro?

El actor argentino volvió a estar en el centro de la escena luego de que se difundiera un audio en el que intenta conquistar a una mujer española fingiendo ser español. “¡Hola, guapa!”, dice en el mensaje que rápidamente se viralizó.

En ese contexto, los sanjuaninos brindaron un variopinto abanico de respuestas. Una joven contó que aprovecharía la fama de Castro para invitar a tomar algo a Lionel Messi. Un joven dijo que usaría la oportunidad para andar en autos de lujo, mientras que un hombre manifestó, sin rodeos, que “se levantaría a todas”.

Finalmente, un chico se destacó por su respuesta ocurrente al asegurar que, si fuera Luciano Castro, “se sacaría la remera y se miraría al espejo”.

La consigna despertó risas y ocurrencias entre los entrevistados, que no dudaron en imaginar qué harían si, por un día, fueran el reconocido actor.

