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Obras

Así será la prometedora transformación de "La Rotonda", el popular centro de atención de Rawson

El Gobierno provincial avanzará con la ampliación y refacción integral del centro de salud Dr. René Favaloro para mejorar la atención y responder a la creciente demanda en Rawson y el Gran San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, pondrá en marcha una obra clave para el sistema sanitario: la ampliación y refacción integral del Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro, más conocido como “La Rotonda”. Se trata de un espacio estratégico que brinda atención a miles de vecinos de Rawson y del Gran San Juan.

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La intervención apunta a transformar un centro de salud que, con el paso del tiempo, quedó chico frente al crecimiento de la demanda. Actualmente, el establecimiento funciona con múltiples especialidades, doble turno y guardia médica las 24 horas, pero presenta limitaciones en su infraestructura, con espacios reducidos y circuitos poco eficientes.

En un departamento que supera los 136.000 habitantes y con un área de influencia directa de unas 25.000 personas, la obra busca mejorar el acceso a la salud y optimizar la calidad del servicio. Para ello, se proyecta una refacción de 2.881,3 metros cuadrados y una ampliación de 603,83 metros cuadrados, incorporando nuevos sectores y reorganizando los existentes.

Uno de los aspectos más destacados es que los trabajos se realizarán en cinco etapas, con una planificación que permitirá mantener el funcionamiento del centro sin interrupciones. De esta manera, se garantizará la continuidad de la atención médica durante todo el proceso.

Entre las mejoras previstas se incluyen la ampliación del área de pediatría —con ingreso independiente y mayor accesibilidad—, la reestructuración del laboratorio y la reorganización de sectores clave como farmacia, kinesiología y sanitarios. También se renovarán consultorios, salas de espera y espacios de atención, buscando mayor comodidad para pacientes y personal.

Además, el proyecto contempla la modernización de áreas administrativas, la jerarquización de accesos y la puesta en valor de los espacios exteriores, generando un entorno más ordenado y funcional.

Desde el punto de vista técnico, se renovarán sistemas fundamentales como la red cloacal, el abastecimiento de agua y la instalación eléctrica, que incluirá luminarias LED y un grupo electrógeno. También se sumarán red de datos, sistema contra incendios y mejoras en climatización, cubiertas y carpinterías.

La obra representa mucho más que una ampliación edilicia: busca ordenar el funcionamiento del centro, optimizar los circuitos internos y dar respuesta a una demanda creciente en uno de los departamentos más importantes de la provincia.

Con esta intervención, el Ejecutivo provincial apunta a fortalecer la red de salud pública y mejorar la calidad de vida de las familias, consolidando un sistema más moderno, eficiente y preparado para el futuro.

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