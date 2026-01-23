viernes 23 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Siniestro vial

Capital: un colectivo atropelló a un motociclista y lo mató

Un fortísimo accidente en el barrio Frondizi terminó con un hombre fallecido. Fue trasladado al Hospital Rawson con signos vitales pero no resistió y murió en el nosocomio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-23 at 20.40.42
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un accidente se cobró la vida de un motociclista en Capital, más precisamente en el interior del barrio Frondizi.

Lee además
Imagen ilustrativa
Decisión judicial

Mandan al penal a un sanjuanino con sífilis y hepatitis que es acusado de violar a una mujer con retraso
Los hermanos detenidos.
Otra vez los Bajinay

El enfrentamiento de dos familias en Chimbas terminó con dos detenidos y el secuestro de un revólver

Según fuentes policiales, todo ocurrió en la intersección Quiroga y Bence, donde un micro de la línea 407 que iba de Sur a Norte embistió a un hombre que circulaba en una moto por calle Quiroga de Este a Oeste. Tal fue la violencia del impacto que la moto quedó debajo del colectivo.

El motociclista fue rápidamete trasladado al Hospital Rawson donde llegó con signos vitales pero falleció a los pocos minutos de haber arribado.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría Santa Lucía Este pero aún no hay detalles sobre la identidad de la víctima, ni del chofer que manejaba el colectivo de la empresa Albardón.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Seguí leyendo

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital

Recuperaron materiales robados y otros elementos en un allanamiento en Chimbas

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa

Sigue la preocupación por la sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: le piden un milagro al Cura Brochero

Una funcionaria de Milei habló sobre la gran cantidad de cocaína hallada entre bananas en San Juan: qué dijo

Afectados por el caso Branka Motors volvieron a pedir respuestas en las puertas de Tribunales

Detenidos por el robo a un colegio en 25 de Mayo iban a acordar una probation, pero el juez no autorizó

El descargo del mandamás de ATSA tras el violento video que protagonizó: trató a una familia de "usurpadores" y "prepotentes"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal benavidez y la causa paso al fuero de menores
Urgente

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan video
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores
Urgente

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Anuncian tormentas para San Juan durante la tarde y la noche de este viernes y durante el fin de semana.
Pronóstico

Tras las tormentas, San Juan sigue bajo alerta: mirá cómo estará el tiempo este viernes

Un niño herido, una de las fotos más impactantes expuesta en los medios.
Archivo

La tragedia de El Tambolar, en los medios: los titulares y las fotos del accidente vial con más fallecidos en San Juan

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa
Repercusiones

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa

Te Puede Interesar

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital
Siniestro vial

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos: archivo Diario de Cuyo video
A 40 años del fatal accidente

Así fue el titánico rescate en El Tambolar y el importante grupo que se creó en San Juan tras la tragedia

Imagen ilustrativa
Decisión judicial

Mandan al penal a un sanjuanino con sífilis y hepatitis que es acusado de violar a una mujer con retraso

Recuperaron materiales robados y otros elementos en un allanamiento en Chimbas
Procedimiento policial

Recuperaron materiales robados y otros elementos en un allanamiento en Chimbas

Rescataron a una familia varada en el Paso de Agua Negra
Este viernes

Rescataron a una familia varada en el Paso de Agua Negra