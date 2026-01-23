Capital: un colectivo atropelló a un motociclista y lo mató

Un accidente se cobró la vida de un motociclista en Capital, más precisamente en el interior del barrio Frondizi.

Según fuentes policiales, todo ocurrió en la intersección Quiroga y Bence, donde un micro de la línea 407 que iba de Sur a Norte embistió a un hombre que circulaba en una moto por calle Quiroga de Este a Oeste. Tal fue la violencia del impacto que la moto quedó debajo del colectivo.

El motociclista fue rápidamete trasladado al Hospital Rawson donde llegó con signos vitales pero falleció a los pocos minutos de haber arribado.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría Santa Lucía Este pero aún no hay detalles sobre la identidad de la víctima, ni del chofer que manejaba el colectivo de la empresa Albardón.

NOTICIA EN DESARROLLO...