Detenidos por el robo a un colegio en 25 de Mayo iban a acordar una probation, pero el juez no autorizó

A la izquierda, los tres imputados. A la derecha, el juez de garantías Juan Gabriel Meglioli.

Este viernes se realizó la audiencia de formalización contra los tres hombres acusados de haber sustraído distintos elementos del Colegio Nuestra Señora de la Consolación, ubicado en 25 de Mayo . Los imputados quedaron formalmente vinculados a la causa por el delito de robo , luego de que el juez de Garantías rechazara un acuerdo de probation que había sido propuesto por las partes.

Según fuentes judiciales, durante la audiencia las defensas habían planteado la posibilidad de una suspensión de juicio a prueba, que incluía la realización de tareas comunitarias y la donación de 100.000 pesos al establecimiento educativo afectado. Sin embargo, el juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli no autorizó la suspensión de juicio a prueba, por lo que el proceso penal continuará su curso.

La investigación quedó a cargo del fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Miguel Gay, junto al ayudante fiscal Nicolás Zapata. En el caso también interviene el defensor oficial Marcelo Salinas, quien asiste legalmente a los acusados.

image De izquierda a derecha: el ayudante fiscal Nicolás Zapata, el fiscal Miguel Gay y el defensor oficial Marcelo Salinas.

El hecho

El robo fue esclarecido este miércoles, cuando la Policía de San Juan logró detener a los tres sospechosos y recuperar la totalidad de los elementos sustraídos del colegio. Los detenidos fueron identificados como Bustos Quiroga, de 21 años; Ortiz Paredes, de 18; y Castro, de 39, todos con domicilio en la provincia de San Juan.

Durante los procedimientos, el personal policial secuestró reflectores, una máquina de soldar, un bolso, un prolongador eléctrico, luces de emergencia, prendas de vestir y otros objetos denunciados como robados. La investigación estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 10ª, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad, y se concretó a través de allanamientos y distintas medidas judiciales.

Cómo ocurrió el robo

El ilícito se produjo entre la noche del jueves y la madrugada del viernes de la semana pasada, cuando desconocidos ingresaron al Colegio Nuestra Señora de la Consolación, situado en la intersección de calles Rawson y 9 de Julio. De acuerdo a la denuncia radicada por la directora del establecimiento, Jaqueline Cuadri, los autores del hecho saltaron una medianera, forzaron el candado de un depósito y se llevaron una soldadora industrial, cajas de cables y siete reflectores que iluminaban el patio del colegio.

El robo había generado una fuerte preocupación en la comunidad educativa, ya que los reflectores cumplían un rol fundamental en la iluminación y seguridad del predio.