Tragedia en Pocito: el camionero que embistió a la ciclista quedó en libertad e investigan el consumo de estupefacientes

La Justicia de San Juan cumplió un paso importante este viernes en la causa que investiga la muerte de Claudia Ventrice , la ciclista de 53 años que perdió la vida el pasado martes 20 de enero en Pocito. Durante la audiencia de formalización, se definieron las imputaciones contra el chofer del camión, que quedó en libertad, y se establecieron los plazos de una investigación que estará marcada por las pericias toxicológicas.

El trágico siniestro ocurrió el pasado martes, cuando Ventrice circulaba en su bicicleta por calle Joaquín Uñac . En ese trayecto, fue embestida por un camión de carga conducido por José Luis Bolado , de 41 años. A pesar de que ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, el impacto resultó fatal para la mujer.

Este viernes, la Jueza de Garantías, Carolina Parra, presidió la audiencia de formalización. La acusación fue impulsada por la ayudante de fiscal, Victoria Martínez, quien presentó los elementos recabados hasta el momento. La carátula del caso ha sido definida como homicidio culposo por conducción imprudente y negligente de un vehículo de carga, agravado por el presunto consumo de estupefacientes.

Uno de los puntos de mayor interés durante la audiencia fue el resultado del examen de sustancias realizado a Bolado tras el accidente. Si bien el control de alcoholemia arrojó un resultado de 0 gramos de alcohol en sangre, el test de drogas detectó restos de cocaína en el organismo del conductor.

Ante esta situación, la defensa del imputado precisó que tal resultado no se debe al consumo de cocaína, sino que se trata de elementos residuales derivados del 'coqueo'. Según su abogado, Bolado tiene el hábito de masticar hojas de coca, una práctica extendida entre los conductores de larga distancia. Para respaldar esta postura, el propio conductor manifestó su voluntad de colaborar plenamente y se puso a disposición de la justicia para someterse a pericias adicionales o análisis clínicos más exhaustivos que permitan distinguir entre el consumo de estupefacientes y la masticación de la hoja natural.

A pesar de la gravedad de la imputación y del agravante por sustancias, la jueza Parra determinó que Bolado quede en libertad mientras se desarrolla el proceso. No obstante, se le impusieron medidas cautelares y reglas de conducta que deberá cumplir estrictamente para no entorpecer la causa.