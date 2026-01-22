Un defensor con experiencia que jugó en gigantes de América, el nuevo refuerzo de San Martín

La pretemporada verdinegra no se detiene y sigue sumando nombres en Concepción. Este jueves, San Martín cerró la incorporación del defensor central Víctor Emanuel Aguilera , quien firmó su vínculo con la institución y se puso de inmediato a disposición del entrenador Ariel Martos.

Aguilera, marcador central de 1,87 metros, llega tras su último paso por Defensa y Justicia y cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional. Surgido en Guaymallén, el zaguero pasó por Godoy Cruz y tuvo experiencias de peso en clubes de renombre como Independiente y América de México, donde incluso aportó una destacada cuota goleadora para su puesto. También vistió las camisetas de Tijuana, Atlas, Tigre y volvió a Defensa antes de recalar en San Juan.

Con su llegada, ya son 17 las incorporaciones del Verdinegro, en el marco de un recambio casi total del plantel luego del descenso desde la Primera División. La dirigencia apunta a conformar un equipo competitivo para afrontar la Zona B de la Primera Nacional, cuyo debut será el próximo 15 de febrero, desde las 17.

Mientras tanto, el equipo de Martos continúa con su plan de trabajo. Ya disputó el primer amistoso de la pretemporada ante Deportivo Maipú y en las próximas horas se terminaría de coordinar un segundo ensayo, que también se jugaría en Mendoza.

La lista completa de los refuerzos que llegaron a San Martín:

1. Federico Murillo (lateral derecho)

2. Facundo Nadalin (lateral derecho)

3. Gabriel Hachen (mediocampista)

4. Hernán Zuliani (lateral izquierdo)

5. Manuel Cocca (defensor central)

6. Ramiro Rumbolo (mediocampista)

7. Alex Salcedo (delantero)

8. Carlo Lattanzio (delantero)

9. Diego Mercado (volante central)

10. Leonardo Monje (mediocampista)

11. Mauro Osores (defensor central)

12. Genaro Rossi (delantero)

13. Nicolás Lachetti (delantero)

14. Nazareno Fúnez (delantero)

15. Guillermo Acosta (lateral)

16. Bruno Juncos (delantero)

17. Emanuel Aguilera (defensor)