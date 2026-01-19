lunes 19 de enero 2026

La historia del 'Chuky" Juncos, el canterano de Talleres con roce en el ascenso que se sumó al plantel de San Martín

El jugador se formó en la escuela de Talleres de Córdoba y este lunes se anunció su arribo a Concepción. El perfil del refuerzo joven que Ariel Martos sumó para pelear el ascenso.

Por Antonella Letizia
image

San Martín sigue apostando fuerte al mercado de pases, se sigue armando para el arranque de la Primera Nacional y este lunes anunció la llegada de uno más. En las últimas horas, se confirmó el desembarco de un jugador joven para romper defensas en la Primera Nacional: ¿De quién se trata?

Bruno Ezequiel Juncos tiene 23 años, nació en Alta Gracia, Córdoba, y llega al Pueblo Viejo con la ilusión de dar el salto definitivo en su carrera y devolver al Verdinegro a la máxima categoría.

La historia del "Chuky" no pasó desapercibida y mucho menos cuando le tocó formarse desde abajo. Es que en principio, Bruno se ganaba la vida trabajando como albañil mientras defendía la camiseta de Deportivo Norte en la dura Liga Cordobesa. Su destino cambió cuando los captadores de Talleres pusieron el ojo en su zurda que se destacaba ante todos. A una edad donde muchos ya son profesionales consagrados, él se puso la de la "T" y no desentonó: pasó de la cuarta división al plantel profesional sin escalas, debutando en Primera en octubre de 2023 de la mano de Javier Gandolfi.

image

Tras ese bautismo de fuego en la élite, el extremo inició un recorrido que le dio el roce necesario para hoy ser una pieza codiciada. En 2024 recaló en Colón de Santa Fe, formando parte de la negociación por el sanjuanino Rubén Botta, donde empezó a conocer los rigores de la categoría. Su última escala antes de pisar suelo sanjuanino fue en Deportivo Madryn durante 2025. En el Sur, Juncos se convirtió en el "revulsivo" de confianza, disputando 28 partidos y siendo una pesadilla para los laterales rivales gracias a su velocidad eléctrica y su capacidad para ganar en el uno contra uno.

Con 23 años recién cumplidos, este extremo zurdo se suma al esquema de Ariel Martos para aportar desborde, y potencia

La lista completa de los refuerzos que llegaron a San Martín:

1. Federico Murillo (lateral derecho)

2. Facundo Nadalin (lateral derecho)

3. Gabriel Hachen (mediocampista)

4. Hernán Zuliani (lateral izquierdo)

5. Manuel Cocca (defensor central)

6. Ramiro Rumbolo (mediocampista)

7. Alex Salcedo (delantero)

8. Carlo Lattanzio (delantero)

9. Diego Mercado (volante central)

10. Leonardo Monje (mediocampista)

11. Mauro Osores (defensor central)

12. Genaro Rossi (delantero)

13. Nicolás Lachetti (delantero)

14. Nazareno Fúnez

15. Guillermo Acosta (lateral)

