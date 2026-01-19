lunes 19 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Anuncio del Gobierno

Los partidos de la Selección Argentina en el Mundial se transmitirán por la Televisión Pública y Radio Nacional

“Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos”, afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lionel Messi volverá a ser el referente de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Lionel Messi volverá a ser el referente de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró este lunes que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026 de fútbol, que se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio de este año en México, Canadá y Estados Unidos.

Lee además
en el ano del mundial, estados unidos suspendio el procesamiento de visas de inmigrante para 75 paises, incluidos brasil, rusia e iran
Medida oficial

En el año del Mundial, Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, incluidos Brasil, Rusia e Irán
fernanda pereyra jugo una nueva final del argentino de voley playa
Polideportivo

Fernanda Pereyra jugó una nueva final del argentino de vóley playa

“Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos”, indicó el funcionario nacional. Y agregó: “Para todos, sin usar la plata de todos”.

El Mundial 2026 marcará un hito en la historia del fútbol al reunir a 48 selecciones, en un torneo que se disputará en 16 ciudades, con un formato renovado que introduce una fase adicional de eliminación directa y una distribución inédita de grupos.

El certamen comenzará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que se convertirá en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas, y concluirá en el MetLife Stadium de Nueva York, donde se celebrará la final el domingo 19 de julio.

Argentina ya tiene a sus rivales en el Grupo J: el estreno será el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium, desde las 22 (hora Argentina). La segunda fecha se dará el lunes 22 de ese mes ante Austria en el Dallas Stadium, a partir de las 14 (hora Argentina). Y, finalmente, cerrará su actividad en la fase inicial de la cita mundialista contra Jordania, el sábado 27 en el Dallas Stadium, a las 23 (hora Argentina).

En caso de terminar como líder de su zona, la Albiceleste se medirá en 16avos de final contra el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay) el viernes 3 de julio en el Miami Stadium (horario sin definir). Con ese escenario, el camino, en caso de avanzar a octavos, sería contra los segundos del Grupo D y G, entre los que se destacan Estados Unidos, Paraguay y Bélgica, el martes 7 en Atlanta.

En una proyección de cuartos de final, los actuales campeones del mundo podrían cruzarse con Portugal, de Cristiano Ronaldo, el sábado 11, en Kansas City, y un eventual choque con Inglaterra o Brasil en semifinales, el miércoles 15, en Atlanta. La final está programada para el domingo 19, a las 15, en Nueva York.

En caso de que la Selección culmine en el segundo puesto, el rival saldría del puntero del H, donde parten como candidatos España y Uruguay. Ese duelo está pactado para el jueves 2 de julio, en Los Ángeles.

En octavos de final, un posible rival podría ser algún segundo de los Grupos G y L, que tienen como favoritos Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia y Ghana. Sería el lunes 6, en Dallas. De pensar en un potencial partido de cuartos de final, se jugará el viernes 10 en Los Ángeles. En semifinales, si es que el equipo de Lionel Scaloni avanza, disputaría su partido el martes 14 en Dallas. En este panorama, quedaría del lado del cuadro de los punteros de las zonas que tienen como cabezas de serie a Alemania, Francia y Países Bajos.

Luego de la confirmación del calendario por parte de la FIFA, Scaloni brindó declaraciones y expresó: “Creo que no habrá rival fácil. Después de lo que nos pasó en el Mundial anterior, fue una lección de lo que es jugar la Copa del Mundo, perdiendo el primer partido. Eso nos hace tener alerta y saber que no hay que confiarse, pero los partidos hay que jugarlos. Y eso es lo que haremos: jugar cada partido como si fuera el último”.

“Ahora que veo los horarios, hay uno que es a las 13 y bueno, hará un poquito de calor. Pero como decía (Hristo) Stoichkov: los partidos hay que jugarlos, el calor es para los dos y no hay excusas. Así que estamos expectantes, con el Mundial a la vista y esperemos que nos vaya bien”, concluyó el DT campeón del mundo en Qatar 2022, concluyó el estratega de Pujato.

El último escenario posible es que Argentina sea una de las mejores ocho selecciones que finalicen en el tercer puesto. Ahí, se deberá aguardar para conocer a los posibles rivales (serán líderes de alguna de las zonas) y camino rumbo a la final, ya que dependerá de la cantidad de puntos y diferencia de gol que se logre sacar al haber una tabla de posiciones para todos los terceros.

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)

Grupo B: Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

¿Se viene el bombazo del año? Dybala dejó un mensaje en Italia que ilusiona a Boca

Boca reaccionó a tiempo y venció 2-1 a Olimpia en su segundo amistoso del año

Borgogno se despidió de San Martín: "Me hicieron muy feliz"

Senegal se consagró campeón de la Copa Africana tras vencer a Marruecos en la prórroga

San Martín sumó como refuerzo al "Bebe" Acosta

Salió de River, jugó Libertadores y esperó su momento a la sombra de Borgogno: quién es Velazco, el arquero que tendrá su chance en San Martín

River puso a los pibes y le ganó el mata mata de los penales a Peñarol por la serie Río de la Plata

La nueva joyita sanjuanina de Estudiantes: Santino Daneri, el pibe de 17 años que ya entrena con la Primera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿se viene el bombazo del ano? dybala dejo un mensaje en italia que ilusiona a boca
Guiño

¿Se viene el bombazo del año? Dybala dejó un mensaje en Italia que ilusiona a Boca

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol
Ahora

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más
Opinión

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan video
Antecedentes

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan

Te Puede Interesar

Subsidios de luz: el EPRE pidió que San Juan sea reconocida como “zona muy cálida” para elevar el tope de consumo eléctrico subsidiado durante el verano.
Electricidad y el EPRE

San Juan quedó en "zona cálida" pero por el calor piden más subsidio de la luz

Por Redacción Tiempo de San Juan
Volvió el agua al Río San Juan en la zona de calle Las Moras.
Info útil

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Vista aérea del Complejo Ceferino Namuncurá, San Martín - Archivo 2017
Accidente

Un paseo familiar que terminó mal: un niño de 7 años cayó por una pendiente en Pie de Palo y está internado

Una a una, cómo están las rutas hacia cada departamento turístico de San Juan
Para tener en cuenta

Una a una, cómo están las rutas hacia cada departamento turístico de San Juan