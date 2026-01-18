lunes 19 de enero 2026

Segunda presentación

Boca reaccionó a tiempo y venció 2-1 a Olimpia en su segundo amistoso del año

El Xeneize dio vuelta el marcador en el estadio Único de San Nicolás con goles de Alan Velasco y Toto Belmonte. Merentiel salió lesionado a los pocos minutos y Janson volvió a sumar rodaje. Fue la primera victoria del equipo de Claudio Úbeda en 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Boca Juniors sumó su primera alegría del año al derrotar 2-1 a Olimpia de Paraguay en su segundo amistoso de pretemporada, disputado en el estadio Único de San Nicolás. El equipo de Claudio Úbeda, que venía de igualar sin goles ante Millonarios en La Bombonera, logró revertir un arranque adverso y cerró una noche de buenas sensaciones.

El conjunto paraguayo golpeó temprano. A los 11 minutos, Hugo Quintana abrió el marcador tras una gran jugada individual y un remate que se desvió en Barinaga antes de meterse por encima de Agustín Marchesín. Para Boca, el impacto fue doble: instantes después, Miguel Merentiel debió dejar la cancha por lesión, dando lugar al regreso de Lucas Janson, que no jugaba desde septiembre de 2025.

Olimpia manejó la pelota y generó riesgo con Franco Alfonso, mientras que el Xeneize tardó en acomodarse. Sin embargo, una serie de aproximaciones volvió a meter al equipo en partido: Alan Velasco tuvo una chance clara tras asistencia de Ander Herrera y luego un cabezazo de Herrera pasó cerca.

El empate llegó a los 27 minutos, cuando un remate de Velasco se desvió en Janson y en Gamarra, descolocando al arquero rival. Ese envión le permitió a Boca crecer en el juego y, siete minutos más tarde, dar vuelta la historia. Exequiel Zeballos desbordó por izquierda, se sacó dos marcas de encima y encontró en el área a Tomás Belmonte, que conectó de cabeza para el 2-1.

Antes del descanso, Janson y Herrera obligaron a nuevas intervenciones del arquero Olivera, y el ex Vélez incluso estrelló un cabezazo en el travesaño. Del otro lado, Alfonso desperdició una situación inmejorable para igualar.

En la segunda mitad, Úbeda movió el banco e ingresaron Lucas Blondel y Williams Alarcón. Olimpia volvió a inquietar y generó varias ocasiones, la más clara un remate dentro del área que encontró bien parado a Marchesín. Con quince minutos por jugar, Zeballos dejó la cancha ovacionado e ingresó Brian Aguirre; también sumaron minutos los juveniles Lautaro Di Lollo y Milton Delgado.

Sobre el final, el arquero Xeneize volvió a ser clave al tapar un remate de Raúl Cáceres tras un centro desde la izquierda, asegurando la victoria.

El amistoso también dejó lugar para el repaso estadístico: Boca ya había jugado en San Nicolás un partido preparatorio en enero de 2025, con triunfo 2-0 ante Juventude de Brasil. Y en lo inmediato, el plantel se alista para el inicio del torneo Apertura, en el que debutará ante Deportivo Riestra y tendrá su clásico frente a Racing en la sexta fecha interzonal. Además, Boca aguarda su estreno en Copa Argentina y el sorteo de la Libertadores, donde será cabeza de serie.

