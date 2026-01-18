domingo 18 de enero 2026

Fútbol

Senegal se consagró campeón de la Copa Africana tras vencer a Marruecos en la prórroga

El conjunto senegalés se impuso en un encuentro cargado de tensión y decisiones polémicas, mientras Marruecos no pudo aprovechar su condición de local. El triunfo garantiza además un premio económico de 10 millones de dólares para los campeones africanos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (8)

En un final cargado de tensión y polémicas, Senegal se coronó campeón de la Copa Africana de Naciones 2025 al superar a Marruecos en la prórroga, gracias a un gol decisivo de Pape Gueye. La selección senegalesa, que ya había ganado el torneo en 2021, volvió a levantar el trofeo tras aprovechar las oportunidades en un partido marcado por la intensidad física y la presión del público local en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat.

El encuentro tuvo momentos de gran controversia, especialmente tras la decisión del árbitro de sancionar un penal a favor de Marruecos en el minuto 98. Brahim Díaz, encargado de ejecutarlo, falló al disparar suavemente hacia las manos del arquero Édouard Mendy, desaprovechando así la chance de darle el título a su selección, que no ganaba la Copa desde 1976. Pese a la polémica, Senegal mantuvo la calma y logró romper el empate en el tiempo suplementario, sentenciando el triunfo por 1-0.

La victoria no solo significó el segundo título continental para Senegal, sino que también les aseguró un premio económico de 10 millones de dólares, cifra superior a la edición anterior y que eleva el total acumulado del torneo a 12 millones con los bonos obtenidos en fases previas.

El torneo contó con momentos llamativos más allá del campo de juego. Entre los invitados estuvo el famoso streamer Speed, quien sorprendió al público disfrazado de la mascota oficial del certamen, interactuando con los espectadores antes del inicio de la final.

En el partido por el tercer puesto, Nigeria se impuso a Egipto en la tanda de penales por 4-2, destacándose la actuación del arquero nigeriano Stanley Nwabali, quien detuvo los disparos de Mohamed Salah y Omar Marmoush.

