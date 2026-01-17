sábado 17 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Amistoso de pretemporada

Empate doble en la primera prueba del Verdinegro antes del debut oficial

San Martín igualó 1-1 en ambos amistosos frente a Deportivo Maipú en la auxiliar del Hilario Sánchez, en lo que fue la primera evaluación de Ariel Martos en plena pretemporada. Hubo minutos para refuerzos y juveniles, mientras el plantel espera por nuevas caras y asimila la reprogramación del inicio del torneo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
san martin

San Martín tuvo su primera puesta a punto formal de la pretemporada y dejó un saldo equilibrado en la doble tanda amistosa frente a Deportivo Maipú, disputada este viernes en la cancha auxiliar del Hilario Sánchez. En ambos encuentros, que se jugaron en dos tiempos de 35 minutos, el Verdinegro empató 1-1.

Lee además
quien es el mayo iachetti, el delantero goleador del ascenso que sumo san martin para la primera nacional video
¿Llegaron los goles?

Quién es el "Mayo" Iachetti, el delantero goleador del ascenso que sumó San Martín para la Primera Nacional
¡campeon, por dos segundos! luciano benavides hizo historia en el dakar y gano su primer titulo en motos
De película

¡Campeón, por dos segundos! Luciano Benavides hizo historia en el Dakar y ganó su primer título en motos

En el primer partido, el equipo de Ariel Martos formó con Valenzuela; Nadalin, Galván, Marchio, Álvarez; Monje, Pelaitay, Salcedo, L. Acosta, Rumbolo; Barrera. El delantero fue, justamente, el autor del gol sanjuanino al convertir un penal que significó la igualdad definitiva. La mañana siguió con un segundo encuentro en el que el DT rotó completamente la formación y dispuso a Velazco; Murillo, Osores, Cocca, Zuliani; Mercado, Hachen, Jaurena, S. González; Iachetti y Rossi. Ese cruce también terminó igualado 1-1 ante el conjunto mendocino.

La jornada sirvió para darle rodaje a los refuerzos que ya trabajan bajo las órdenes de Martos y también para observar a varios juveniles del club que están siendo evaluados para sumarse al plantel de manera estable.

En estos ensayos ya no estuvo Matías Borgogno, el arquero que partió a préstamo por un año a Platense. Tampoco estuvieron presentes las dos incorporaciones más recientes: Nazareno Fúnez, goleador del ascenso que llegará a San Juan este sábado para integrarse a la pretemporada, y Guillermo “Bebé” Acosta, histórico mediocampista de Atlético Tucumán con más de 300 partidos, quien está en negociaciones avanzadas con San Martín y podría convertirse en nueva pieza del equipo en las próximas horas.

Mientras ajusta detalles dentro de la cancha, el Verdinegro también recibió novedades desde AFA que modifican su hoja de ruta. El organismo decidió reprogramar el inicio de la Primera Nacional para el 14 de febrero de 2026, por lo que San Martín deberá esperar una semana más para su regreso oficial a la categoría. Con este cambio, los compromisos ya establecidos –el debut del 8 de febrero ante Chacarita, la presentación en casa una semana después frente a Güemes y el duelo de Copa Argentina ante Deportivo Madryn previsto inicialmente para el 25 de febrero– deberán reordenarse en los próximos días.

El plantel, que busca levantarse tras el golpe del descenso en Mar del Plata, trabaja para sostener el ritmo mientras espera precisiones. Los hinchas, por ahora, deberán contener la ansiedad y aguardar un poco más para ver el estreno oficial del equipo.

Temas
Seguí leyendo

¡Enorme cierre! El sanjuanino Sisterna y Kevin Benavides ganaron la última etapa del Rally Dakar

Unión, gigante ante su gente: le ganó a FADEP y dio el primer golpe en semifinales

UPCN aplastó a River, metió su segundo triunfo al hilo y sigue firme en el Tour 4

"Uno siempre vuelve donde fue feliz": la frase de San Martín para anunciar la vuelta de Nazareno Fúnez

Desde Buenos Aires afirman que un equipo campeón se lleva a Matías Borgogno para jugar la Libertadores

Tristeza en las redes sociales por el fallecimiento de un joven deportista sanjuanino

El tremendo porrazo de un ciclista en el Tour del Sol: el video

Aguantá, corazón: la AFA reprogramó el inicio y San Martín deberá esperar para volver a la cancha

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡enorme cierre! el sanjuanino sisterna y kevin benavides ganaron la ultima etapa del rally dakar
La rompieron

¡Enorme cierre! El sanjuanino Sisterna y Kevin Benavides ganaron la última etapa del Rally Dakar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Desde Buenos Aires afirman que un equipo campeón se lleva a Matías Borgogno para jugar la Libertadores
Sacudón en el Pueblo Viejo

Desde Buenos Aires afirman que un equipo campeón se lleva a Matías Borgogno para jugar la Libertadores

Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón
En las redes

Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón

Foto gentileza: El Cazanoticias.
En la Ruta 149

Tragedia en el camino a Calingasta: murió un camionero tras perder el control del rodado

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan
SMN

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan

Tristeza en las redes sociales por el fallecimiento de un joven deportista sanjuanino
Dolor

Tristeza en las redes sociales por el fallecimiento de un joven deportista sanjuanino

Te Puede Interesar

Quién era Juan Damián Belleggia, el camionero que murió en el trágico siniestro de la Ruta 149
Accidente fatal

Quién era Juan Damián Belleggia, el camionero que murió en el trágico siniestro de la Ruta 149

Por Redacción Tiempo de San Juan
Empate doble en la primera prueba del Verdinegro antes del debut oficial
Amistoso de pretemporada

Empate doble en la primera prueba del Verdinegro antes del debut oficial

Lluvias en San Juan
A sacar el paraguas

Alerta por tormentas en San Juan: anticipan lluvias fuertes, granizo y ráfagas de hasta 75 km/h

La empresaria Claudia Yanzón, creadora del Bus Vitivinícola, impulsa desde Mendoza la integración de San Juan a los circuitos enoturísticos regionales, con propuestas que unen vino, gastronomía y paisaje.
Historia

La empresaria sanjuanina que creó el Bus Vitivinícola y sumó a San Juan a las rutas del vino

Foto gentileza: El Cazanoticias.
En la Ruta 149

Tragedia en el camino a Calingasta: murió un camionero tras perder el control del rodado