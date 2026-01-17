Empate doble en la primera prueba del Verdinegro antes del debut oficial

San Martín tuvo su primera puesta a punto formal de la pretemporada y dejó un saldo equilibrado en la doble tanda amistosa frente a Deportivo Maipú , disputada este viernes en la cancha auxiliar del Hilario Sánchez . En ambos encuentros, que se jugaron en dos tiempos de 35 minutos, el Verdinegro empató 1-1.

En el primer partido, el equipo de Ariel Martos formó con Valenzuela; Nadalin, Galván, Marchio, Álvarez; Monje, Pelaitay, Salcedo, L. Acosta, Rumbolo; Barrera. El delantero fue, justamente, el autor del gol sanjuanino al convertir un penal que significó la igualdad definitiva. La mañana siguió con un segundo encuentro en el que el DT rotó completamente la formación y dispuso a Velazco; Murillo, Osores, Cocca, Zuliani; Mercado, Hachen, Jaurena, S. González; Iachetti y Rossi. Ese cruce también terminó igualado 1-1 ante el conjunto mendocino.

La jornada sirvió para darle rodaje a los refuerzos que ya trabajan bajo las órdenes de Martos y también para observar a varios juveniles del club que están siendo evaluados para sumarse al plantel de manera estable.

En estos ensayos ya no estuvo Matías Borgogno, el arquero que partió a préstamo por un año a Platense. Tampoco estuvieron presentes las dos incorporaciones más recientes: Nazareno Fúnez, goleador del ascenso que llegará a San Juan este sábado para integrarse a la pretemporada, y Guillermo “Bebé” Acosta, histórico mediocampista de Atlético Tucumán con más de 300 partidos, quien está en negociaciones avanzadas con San Martín y podría convertirse en nueva pieza del equipo en las próximas horas.

Mientras ajusta detalles dentro de la cancha, el Verdinegro también recibió novedades desde AFA que modifican su hoja de ruta. El organismo decidió reprogramar el inicio de la Primera Nacional para el 14 de febrero de 2026, por lo que San Martín deberá esperar una semana más para su regreso oficial a la categoría. Con este cambio, los compromisos ya establecidos –el debut del 8 de febrero ante Chacarita, la presentación en casa una semana después frente a Güemes y el duelo de Copa Argentina ante Deportivo Madryn previsto inicialmente para el 25 de febrero– deberán reordenarse en los próximos días.

El plantel, que busca levantarse tras el golpe del descenso en Mar del Plata, trabaja para sostener el ritmo mientras espera precisiones. Los hinchas, por ahora, deberán contener la ansiedad y aguardar un poco más para ver el estreno oficial del equipo.