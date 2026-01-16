viernes 16 de enero 2026

Sacudón en el Pueblo Viejo

Desde Buenos Aires afirman que un equipo campeón se lleva a Matías Borgogno para jugar la Libertadores

El arquero tendría todo acordado para alejarse de San Martín y vestir otros colores en el próximo campeonato argentino. El post en redes que lo confirma. ¿Dónde se va?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Matías Borgogno estaría atravesando sus últimas horas como jugador de San Martín. Luego de un largo ciclo defendiendo el arco verdinegro, el capitán y uno de los máximos ídolos recientes del club de Concepción habría aceptado una propuesta de un equipo de Primera División para dar un salto en su carrera y también disputar la Copa Libertadores.

En las últimas horas, un periodista de Buenos Aires especializado en el mercado de pases del fútbol argentino aseguró a través de sus redes sociales que Platense cerró la llegada del arquero sanjuanino. Según la información difundida por César Luis Merlo, Borgogno arribará al Calamar a préstamo por un año, con una opción de compra, proveniente de San Martín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/2012244691656335392&partner=&hide_thread=false

La posible salida genera un fuerte impacto entre los hinchas verdinegros. Borgogno no solo fue capitán del equipo, sino también una de las grandes figuras del ascenso, transformándose en un verdadero referente dentro y fuera de la cancha. Con atajadas decisivas y un fuerte sentido de pertenencia con la camiseta, se ganó el cariño y el respeto del público sanjuanino.

Tras varias temporadas defendiendo los colores de San Martín, el arquero habría decidido aprovechar esta oportunidad en la elite del fútbol argentino, sumándose a un equipo campeón que afrontará la cita copera.

