Racing no quiere pasar un mal trago y tomó una firme decisión sobre el futuro de Facundo Cambeses

Facundo Cambeses fue una de las máximas figuras de Racing en el segundo semestre del 2025 y su salto a la titularidad fue clave para que el equipo llegue a la semifinal de la Copa Libertadores y a la final del Torneo Clausura.

Ante el buen rendimiento, el entrenador Lionel Scaloni lo citó para la Selección Argentina y, según buscó hacer trascender su representante en varias operaciones mediáticas, algunos clubes habrían demostrado intenciones de llevarse al arquero.

Ante semejante caldo de cultivo, la dirigencia de la Academia tomó una trascendente decisión al respecto: la CD decidió la intención de extenderle su contrato (uno o dos años) y además buscará aumentarle su salario. En tanto, elevaría su cláusula de rescisión, que ahora está en 12 millones de euros.

A todo esto, esta movida cortaría con las intenciones de River de quedarse con los servicios del hombre, de 28 años, que sin Gabriel Arias será el titular del elenco de Gustavo Costas.

El mercado de pases de Racing

Con las llegadas de Matko Miljevic y Valentín Carboni, la Academia se tomó un respiro en el mercado de pases. Si bien Costas pretendería un delantero y un lateral por la derecha, por ahora la CD se alejaría del ruido del receso.

En cuanto a las salidas, el paraguayo Richard Sánchez dejaría la institución y otro que podría seguir sus pasos sería el uruguayo Martín Barrios. Asimismo, habrá que ver cómo concluyen las charlas entre Baltasar Rodríguez y el Inter Miami.

FUENTE: Crónica