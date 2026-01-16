viernes 16 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera división

Racing no quiere pasar un mal trago y tomó una firme decisión sobre el futuro de Facundo Cambeses

En medio de los rumores de posibles salidas, entre los cuales figura el Millonario con cierto interés, la CD de la Academia tomó una trascendente determinación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Facundo Cambeses fue una de las máximas figuras de Racing en el segundo semestre del 2025 y su salto a la titularidad fue clave para que el equipo llegue a la semifinal de la Copa Libertadores y a la final del Torneo Clausura.

Lee además
racing presento a valentin carboni y ya se sumo a la pretemporada: el numero que usara
Jerarquía

Racing presentó a Valentín Carboni y ya se sumó a la pretemporada: el número que usará
video: la polemica declaracion de maxi lopez sobre flor de la v que genero repudio en redes
Viral

Video: la polémica declaración de Maxi López sobre Flor de la V que generó repudio en redes

Ante el buen rendimiento, el entrenador Lionel Scaloni lo citó para la Selección Argentina y, según buscó hacer trascender su representante en varias operaciones mediáticas, algunos clubes habrían demostrado intenciones de llevarse al arquero.

Ante semejante caldo de cultivo, la dirigencia de la Academia tomó una trascendente decisión al respecto: la CD decidió la intención de extenderle su contrato (uno o dos años) y además buscará aumentarle su salario. En tanto, elevaría su cláusula de rescisión, que ahora está en 12 millones de euros.

A todo esto, esta movida cortaría con las intenciones de River de quedarse con los servicios del hombre, de 28 años, que sin Gabriel Arias será el titular del elenco de Gustavo Costas.

El mercado de pases de Racing

Con las llegadas de Matko Miljevic y Valentín Carboni, la Academia se tomó un respiro en el mercado de pases. Si bien Costas pretendería un delantero y un lateral por la derecha, por ahora la CD se alejaría del ruido del receso.

En cuanto a las salidas, el paraguayo Richard Sánchez dejaría la institución y otro que podría seguir sus pasos sería el uruguayo Martín Barrios. Asimismo, habrá que ver cómo concluyen las charlas entre Baltasar Rodríguez y el Inter Miami.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

UPCN Vóley comenzó ganando en el Tour 4 de la Liga de Vóleibol Argentina

La Confederación Argentina rechazó la renuncia de José Luis Páez y confirmó su continuidad en la Selección

Unión jugará ante FADEP y dio a conocer el valor de las entradas para sus hinchas

El emotivo video de Colón para despedir a Carlota Innamorati, una fanática que amó los colores "desde el vientre"

Una fake news con Inteligencia Artificial 'destrozó' a un jugador del ascenso y recibió críticas por su estado físico

El club, solo para socios: la explicación oficial detrás de la medida que impactó a los hinchas de San Martín

Mapa por mapa: atravesando casi todos los departamentos, así será el recorrido de la Vuelta a San Juan

La Copa de Clubes Campeones levanta el telón con su 59° edición y mueve a todo San Juan

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Hugo Dragonetti, titular de Panedile, vuelve a escena en una licitación estratégica de Mendoza. Tiene un largo historial de obras emblemáticas en San Juan, como el dique Caracoles, Punta Negra y el aun no terminado Tambolar.
Obra pública

El "Señor de los diques" sanjuaninos, tras la segunda licitación millonaria vial del gobierno de Mendoza

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo
Caucete

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo

Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto
Alivio

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto

Vamos a perder la conducta: la ácida advertencia de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación hacia la prensa
Flagrancia

"Vamos a perder la conducta": la ácida advertencia de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación hacia la prensa

Te Puede Interesar

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo
Tiempo de verano en SJ

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo

Por Florencia García
Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

Las atraparon in fraganti robando ropa interior en un comercio del centro
Mecheras

Las atraparon in fraganti robando ropa interior en un comercio del centro

Imagen ilustrativa 
UFI Norte

Investigan la muerte de una mujer encontrada sin vida en Jáchal: tenía moretones en el cuerpo