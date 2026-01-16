viernes 16 de enero 2026

Sigue la joyita

Hay goles por dos años más: Santi Barrera extendió su vínculo con San Martín

El delantero renovó contrato hasta diciembre de 2027. Con un destacado registro goleador en la reserva y participaciones en Primera Nacional, Superliga y Copa Argentina, el club celebró la continuidad de una de sus mayores promesas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
santi barrera sanma

San Martín aseguró la continuidad de una de sus joyitas, de los más explosivos del último tiempo. Este jueves, el Verdinegro anunció oficialmente que Santiago Barrera renovó su contrato hasta diciembre de 2027, extendiendo así el vínculo con el club que lo vio consolidarse como una de las figuras jóvenes con mayor proyección.

A través de un comunicado del área de Fútbol Profesional, el club informó: “Santiago Barrera extendió su contrato con Club San Martín. ¡Vamos Achi!”, destacando el valor que el delantero representa para el proyecto deportivo.

Barrera, de 23 años, viene acumulando números que lo posicionan como una pieza clave en el ataque verdinegro. En la Copa de la SAF Reserva -hoy Torneo Proyección- convirtió 15 goles en 22 partidos, actuación que lo llevó a transformarse en el máximo artillero de la categoría en el 2025. Su explosión anotadora incluyó hitos como los diez goles que llevaba en mayo de 2025, un doblete contra Rosario Central a fines de julio y el tanto decisivo ante Gimnasia de La Plata en agosto de ese año.

El rendimiento en reserva lo catapultó al plantel profesional, donde suma 8 partidos en la Primera Nacional, además de seis presentaciones en Superliga/Liga Profesional y un gol convertido en Primera División, junto a un encuentro disputado en la Copa Argentina. En total, su carrera profesional registra minutos en las principales competencias nacionales, complementadas con su brillante paso por la reserva.

