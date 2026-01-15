UPCN Vóley comenzó ganando en el Tour 4 de la Liga de Vóleibol Argentina

Este jueves en el Polideportivo Gorki Grana, de la cuidad de Morón, provincia de Buenos Aires, comenzó UPCN Vóley la segunda rueda en la Liga de Vóleibol Argentina, enfrentando a Waiwen Vóley, equipo de Comodoro Rivadavia, Chubut.

El encuentro tuvo el triunfo del equipo gremial por 3-0, con parciales de 25-19, 25-18 y 25-18, y alcanzó su sexto triunfo en diez presentaciones dentro de la fase regular del certamen nacional. En el retorno a la competencia tras el receso de fin de año, el máximo anotador del partido fue el receptor alemán de “Los Cóndores” León Meier, con 16 puntos, seguido por Gerónimo Elgueta (13).

UPCN Vóley volverá a presentarse este viernes 16 desde las 18hs, cuando enfrente a River Plate por la segunda jornada de la liga. El juego podrá verse en vivo por Fox Sports y por el canal oficial de ACLAV en You Tube, al igual que el partido del sábado 17 a las 15hs frente a Tucumán de Gimnasia, que marcará el cierre de tres días para el conjunto sanjuanino en este tour.

