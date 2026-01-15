jueves 15 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pie derecho

UPCN Vóley comenzó ganando en el Tour 4 de la Liga de Vóleibol Argentina

Venció a Waiwen Vóley, de Comodoro Rivadavia, por 3-0 en la cuidad de Morón.

Por Antonella Letizia
image

Este jueves en el Polideportivo Gorki Grana, de la cuidad de Morón, provincia de Buenos Aires, comenzó UPCN Vóley la segunda rueda en la Liga de Vóleibol Argentina, enfrentando a Waiwen Vóley, equipo de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Lee además
las chicas de upcn lanzaron una campana especial para recaudar fondos rumbo a la liga federal y ya suman apoyo dentro y fuera de san juan
Vóley femenino

Las chicas de UPCN lanzaron una campaña especial para recaudar fondos rumbo a la Liga Federal y ya suman apoyo dentro y fuera de San Juan
tras el parate, upcn vuelve a la cancha y abre la segunda rueda de la lva en moron
Vóley

Tras el parate, UPCN vuelve a la cancha y abre la segunda rueda de la LVA en Morón

El encuentro tuvo el triunfo del equipo gremial por 3-0, con parciales de 25-19, 25-18 y 25-18, y alcanzó su sexto triunfo en diez presentaciones dentro de la fase regular del certamen nacional. En el retorno a la competencia tras el receso de fin de año, el máximo anotador del partido fue el receptor alemán de “Los Cóndores” León Meier, con 16 puntos, seguido por Gerónimo Elgueta (13).

UPCN Vóley volverá a presentarse este viernes 16 desde las 18hs, cuando enfrente a River Plate por la segunda jornada de la liga. El juego podrá verse en vivo por Fox Sports y por el canal oficial de ACLAV en You Tube, al igual que el partido del sábado 17 a las 15hs frente a Tucumán de Gimnasia, que marcará el cierre de tres días para el conjunto sanjuanino en este tour.

Temas
Seguí leyendo

La Confederación Argentina rechazó la renuncia de José Luis Páez y confirmó su continuidad en la Selección

Unión jugará ante FADEP y dio a conocer el valor de las entradas para sus hinchas

El emotivo video de Colón para despedir a Carlota Innamorati, una fanática que amó los colores "desde el vientre"

Una fake news con Inteligencia Artificial 'destrozó' a un jugador del ascenso y recibió críticas por su estado físico

El club, solo para socios: la explicación oficial detrás de la medida que impactó a los hinchas de San Martín

Mapa por mapa: atravesando casi todos los departamentos, así será el recorrido de la Vuelta a San Juan

La Copa de Clubes Campeones levanta el telón con su 59° edición y mueve a todo San Juan

Las feroces críticas de los fanáticos del Real Madrid a Mastantuono tras la eliminación en la Copa del Rey

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ciclismo sanjuanino.
Cuenta regresiva

Mapa por mapa: atravesando casi todos los departamentos, así será el recorrido de la Vuelta a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en Concepción
Procedimiento

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en Concepción

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena
Tiempo en Chile

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena

Celulares con aranceles cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy
Para saber

Celulares con aranceles cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy

Se cansó de que la vecina escuche Arjona a todo volúmen y le reventó los vidrios de la camioneta
Impactante video

Se cansó de que la vecina escuche Arjona a todo volúmen y le reventó los vidrios de la camioneta

Un dúo sanjuanino se hizo viral en las redes tras cantar un clásico cuartetero
Video

Un dúo sanjuanino se hizo viral en las redes tras cantar un clásico cuartetero

Te Puede Interesar

A 82 años, así reflejaban los diarios el terremoto que marcó un antes y un después en San Juan
Efeméride

A 82 años, así reflejaban los diarios el terremoto que marcó un antes y un después en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vamos a perder la conducta: la ácida advertencia de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación hacia la prensa
Flagrancia

"Vamos a perder la conducta": la ácida advertencia de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación hacia la prensa

Cornejo le pidió a Santilli por la finalización de la Ruta 40 en el tramo San Juan–Mendoza
Obras

Cornejo le pidió a Santilli por la finalización de la Ruta 40 en el tramo San Juan–Mendoza

El Puerto de Coquimbo y sus delicias imperdibles para los paladares más aventureros video
Tiempo en Chile

El Puerto de Coquimbo y sus delicias imperdibles para los paladares más aventureros

José Luis Páez.
Hockey sobre patines

La Confederación Argentina rechazó la renuncia de José Luis Páez y confirmó su continuidad en la Selección