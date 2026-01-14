miércoles 14 de enero 2026

Vóley

Tras el parate, UPCN vuelve a la cancha y abre la segunda rueda de la LVA en Morón

El Gremial retoma la Liga de Vóleibol Argentina en el Tour 4 de Morón, donde afrontará tres partidos en tres días. Waiwen, River y Tucumán de Gimnasia, los rivales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-14 at 11.10.57

UPCN San Juan Vóley retomará la competencia en la Liga de Vóleibol Argentina con la disputa del Tour 4, que se jugará del 15 al 18 de enero en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, marcando el inicio de la segunda ronda de la fase regular. El equipo sanjuanino abrirá este jueves 15 de enero a las 11, frente a Waiwen Vóley (va por Fox Sports y el canal de YouTube de ACLAV).

Luego, continuará su camino el viernes 16 a las 18 ante River Plate, y cerrará el tour el sábado 17 a las 15 frente a Tucumán de Gimnasia (siempre con televisación de Fox Sports y transmisión en YouTube). Serán tres días consecutivos de competencia, con una exigencia alta desde lo físico.

UPCN llega a esta instancia tras un período de trabajo intenso: su último partido había sido el 17 de diciembre por la Copa ACLAV y, luego del receso por Navidad, el plantel retomó los entrenamientos a fines de diciembre, enfocado en ajustar aspectos de juego y sostener el ritmo competitivo.

En la tabla de posiciones, UPCN comparte el segundo lugar junto a Boca Juniors, ambos con 17 puntos, escoltando al líder Ciudad Vóley (26). Detrás aparecen Tucumán de Gimnasia y Monteros Vóley, con 15 unidades, dentro de los cinco primeros del certamen.

