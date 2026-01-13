Abrieron las inscripciones para la Etapa Participativa de la Vuelta a San Juan: cómo hacer

En la antesala de una de las competencias más importantes del calendario ciclístico provincial, ya se encuentra habilitado el link de inscripción para participar de la Etapa Participativa de la Vuelta a San Juan Inclusiva , una iniciativa que promueve el deporte, la inclusión y la participación de toda la comunidad.

Final emocionante El "Colo" y Pocito se llevaron toda la gloria en el Giro del Sol

La actividad se llevará a cabo el viernes 23 de enero, con concentración prevista a las 17hs, en el departamento Santa Lucía. La carrera tendrá un recorrido de 1 kilómetro y está pensada para que puedan sumarse personas de todas las edades y condiciones, utilizando bicicleta, handbike, monopatín u otros medios adaptados, priorizando el espíritu participativo y recreativo del evento.

Esta etapa forma parte de la previa de la Vuelta Inclusiva, en el marco del inicio oficial de la Vuelta a San Juan, y es organizada por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, reafirmando el compromiso de seguir generando espacios deportivos accesibles, diversos y abiertos para todos.

Desde la organización se invita a la comunidad a inscribirse y compartir el link de registro, con el objetivo de seguir ampliando la participación y acompañar una propuesta que pone en valor la inclusión a través del deporte.

El link de inscripción ya se encuentra disponible para quienes deseen formar parte de esta experiencia.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSUzEktLvk0kuxjz1pP5Z81M6jfWyQwWEEvahHZBvWa9iycg/viewform?pli=1