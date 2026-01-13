Aseguró que su hermano intentó violarla y después reconoció que era mentira

La investigación por un presunto caso de abuso sexual contra una adolescente de Sarmiento, que involucraba directamente a su hermano, terminó en la nada. La supuesta víctima incluso había mencionado a un primo y a un tío, pero luego admitió que lo había dicho “de enojada” y, al cabo de un mes y medio, la fiscal de la causa llegó a la conclusión de que no existió ningún delito.

Lo que parecía una historia de abuso y sometimiento en la casa de un poblado rural no fue tal, según se desprende del dictamen de la fiscal Valentina Bucciarelli, de la UFI ANIVI, quien pidió formalmente al juez del caso que desestime la acción penal contra el changarín de 26 años, oriundo del sur de Sarmiento. Esto también fue a pedido de la abogada María Filomena Noriega , defensora del joven, quien sostuvo que la declaración de la adolescente a través de Cámara Gesell sirvió para aclarar toda la situación.

Todo comenzó a fines de noviembre último, cuando una docente vio llorando a la adolescente en la escuela. La profesora habló con la estudiante y esta le contó que su hermano había intentado violarla. También deslizó que podrían estar involucrados un primo y un tío, además de hacer referencia a un hecho similar que habría sufrido años atrás. La joven se mostró tan angustiada que manifestó que no quería vivir con su familia y dio a entender que incluso pensaba atentar contra su vida.

Ante esa situación, la docente se preocupó y habló con la directora, por lo que el 27 de noviembre se presentó la denuncia y tomó intervención el equipo de la UFI ANIVI. En la audiencia de anticipo de prueba, con la presencia del juez de garantías y de la abogada Noriega, la fiscal Bucciarelli solicitó que se le tomara declaración a la chica de 14 años.

Hasta ese momento, todo apuntaba a un posible caso de abuso sexual dentro del hogar. Sin embargo, al momento de declarar, la jovencita tiró por tierra todas las sospechas. En una parte de su testimonio afirmó que lo que dijo sobre su hermano fue producto del enojo y relató un encuentro a solas con él, pero aclaró que no le hizo nada.

Lo cierto es que no mencionó ningún hecho de índole sexual. Sí habló de un episodio del pasado que nunca se comprobó y que también fue desestimado. Por otro lado, las psicólogas que analizaron su declaración concluyeron que la chica presentó incoherencias, vacilaciones, silencios y un discurso manipulado, revelaron fuentes judiciales.

En base a ese informe, la fiscal consideró que no existió delito y que correspondía desestimar la acción penal contra el joven changarín. Aun así, la representante del Ministerio Público Fiscal entendió que debía darse intervención a la Asesora de Menores y girar las actuaciones al Juzgado de Familia, en razón de que surgieron indicios de un estado de vulnerabilidad y falta de contención dentro del hogar.