martes 13 de enero 2026

Ningún diputado nacional de San Juan tuvo asistencia perfecta pero dos estuvieron cerca

Durante el 2025 hubo 14 sesiones en el Congreso. El legislador que más faltó se ausentó a tres sesiones y los que menos, a una.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Cámara de Diputados publicó la planilla de asistencia de los legisladores durante el 2025, período en el que hubo 14 sesiones. El 27% de los diputados tuvo asistencia perfecta y todo el resto del plantel pegó el faltazo en alguna ocasión. Es importante destacar que muchas veces los representantes no bajan al recinto como parte de la estrategia política del bloque al que pertenecen. Respecto de los sanjuaninos, ninguno tuvo asistencia perfecta pero dos estuvieron bastante cerca: se trata del hombre de La Libertad Avanza, José Peluc y de la oficialista Nancy Picón, con 13 presentes.

En el extremo del ranking de ausencias aparece el radical chaqueño Gerardo Cipolini, el diputado de mayor edad del cuerpo. Con 82 años y todavía dos años de mandato por delante, acumuló once faltazos sobre catorce sesiones, lo que representa un ausentismo del 78%. Detrás suyo se ubicó el santiagueño José Gómez, de Unión por la Patria, quien registró diez ausencias, equivalentes al 71% de las reuniones.

La performance de los sanjuaninos, uno por uno:

-Walberto Allende, Unión por la Patria: 11 presentes y 3 ausentes (mandato finalizado).

-Fabiola Aubone, Unión por la Patria: 12 presentes y 2 ausentes (mandato finalizado).

-Jorge Chica, Unión por la Patria: 12 presentes, 1 ausente, 1 licencia.

-María de los Ángeles Moreno, Producción y Trabajo: 12 presentes y 2 ausentes (mandato finalizado).

-José Peluc, La Libertad Avanza: 13 presentes y 1 ausente.

-Nancy Picón, Producción y Trabajo: 13 presentes y 1 ausente.

Ningún diputado nacional de San Juan tuvo asistencia perfecta pero dos estuvieron cerca
