Crece la alarma por la inseguridad en Chile: San Juan pidió refuerzos y más acompañamiento para sus ciudadanos

En medio de la creciente preocupación por los hechos de inseguridad registrados en distintas zonas de Chile, especialmente en ciudades turísticas, la ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma , mantuvo una videoconferencia con autoridades chilenas en la que solicitó mayores medidas de protección para los sanjuaninos que transitan o vacacionan en el país vecino.

Durante el encuentro, Palma transmitió el malestar y la inquietud que manifiestan numerosos ciudadanos de la provincia frente a los reiterados episodios delictivos y pidió especial atención para quienes viajan por turismo, realizan trámites o deben efectuar denuncias durante su estadía en territorio chileno.

“Existe una sensación de vulnerabilidad entre los sanjuaninos, sobre todo cuando deben enfrentar situaciones de inseguridad siendo extranjeros o sin contar con documentación completa”, planteó la ministra, al tiempo que reclamó mecanismos de acompañamiento y asistencia más eficaces para estos casos.

image

En respuesta, el delegado presidencial de Chile, Galo Luna, puso a disposición información y canales de contacto para que los sanjuaninos puedan recibir orientación y apoyo ante situaciones de riesgo. Además, se informó sobre el refuerzo de efectivos de Carabineros dispuesto desde Santiago y el fortalecimiento de los controles de seguridad en el Paso de Agua Negra, uno de los principales puntos de cruce entre ambos países.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de sostener el diálogo institucional y el trabajo conjunto, con el objetivo de garantizar mayor seguridad, información y acompañamiento a las personas que circulan entre San Juan y Chile.

Del encuentro participaron también el seremi de Seguridad de la Región de Coquimbo, Adio González, y la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, quienes ratificaron el compromiso de profundizar las acciones de cooperación frente a la problemática.