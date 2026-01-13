martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Un procedimiento realizado por la Policía de San Juan terminó con la aprehensión de cuatro personas -entre ellas un menor- y la incautación de armas de fuego, estupefacientes y una suma millonaria en efectivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (7)

Este lunes en Villa del Sur, un operativo de película terminó con cuatro detenidos, dos armas incautadas, estupefacientes y $1.500.000 en efectivo. Todo bajo directivas impartidas por la Jefatura y Subjefatura de la Policía de San Juan.

Lee además
encontraron a angelina castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada
Buenas noticias

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada
mientras estaba de servicio, delincuentes entraron a la casa de una policia y le robaron el uniforme
En Albardón

Mientras estaba de servicio, delincuentes entraron a la casa de una policía y le robaron el uniforme

El procedimiento se activó cuando los ocupantes de un Volkswagen Gol Trend intentaron escapar al ser interceptados por personal policial. La maniobra desencadenó una rápida intervención que permitió detener el vehículo, radiarlo de circulación y confeccionar las actas de infracción correspondientes.

Los detenidos fueron identificados como Báez, de 19 años; Corica, de 26; Luna, de 25; y un menor de 16 años. Durante la requisa, los efectivos secuestraron dos armas de fuego calibre 11.25 mm marca Ballester Molina, ambas sin numeración visible. Además, incautaron 160 gramos de cocaína, 145 gramos de marihuana y $1.500.000 en efectivo.

La Dra. Virginia Branca, del Fuero Especial de Flagrancia, dispuso la apertura de un legajo por portación ilegal de arma de fuego y ordenó las pericias correspondientes al armamento. En el caso del menor, se dio intervención al juzgado competente, que definió los pasos a seguir.

Temas
Seguí leyendo

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete

Ladrones entraron a la casa de una mujer policía de Albardón y le robaron el uniforme

Atacaron con un destornillador a un joven de Rawson, lo dejaron herido y le robaron su bici

Murió un motociclista luego de un choque en Caucete

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Un cazador trabajará gratis y pagará $30 mil por andar con un arma en Zonda

Chimbas: se olvidaron de cerrar el portón y les robaron una costosa moto

Se hizo el malo con su expareja, la amenazó con una pistola y terminó preso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una joven sanjuanina quedo grave tras volcar cuando volvia de cordoba y piden cadena de oracion
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Te Puede Interesar

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra.
Más servicios

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete
Tragedia vial

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada
Buenas noticias

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada