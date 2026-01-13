Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Este lunes en Villa del Sur, un operativo de película terminó con cuatro detenidos, dos armas incautadas, estupefacientes y $1.500.000 en efectivo. Todo bajo directivas impartidas por la Jefatura y Subjefatura de la Policía de San Juan.

El procedimiento se activó cuando los ocupantes de un Volkswagen Gol Trend intentaron escapar al ser interceptados por personal policial. La maniobra desencadenó una rápida intervención que permitió detener el vehículo, radiarlo de circulación y confeccionar las actas de infracción correspondientes.

Los detenidos fueron identificados como Báez, de 19 años; Corica, de 26; Luna, de 25; y un menor de 16 años. Durante la requisa, los efectivos secuestraron dos armas de fuego calibre 11.25 mm marca Ballester Molina, ambas sin numeración visible. Además, incautaron 160 gramos de cocaína, 145 gramos de marihuana y $1.500.000 en efectivo.

La Dra. Virginia Branca, del Fuero Especial de Flagrancia, dispuso la apertura de un legajo por portación ilegal de arma de fuego y ordenó las pericias correspondientes al armamento. En el caso del menor, se dio intervención al juzgado competente, que definió los pasos a seguir.